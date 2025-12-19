A- A+

VETERANO Marcos Oliveira, o Beiçola, se emociona ao citar trabalho em narração de livro: 'Força de aprender' Após repercussão da campanha de Natal do Retiro dos Artistas, onde ele vive, ator conquista nova ocupação, em projeto de audiolivros

O ator Marcos Oliveira celebrou o fato de ter conquistado um novo trabalho recentemente, na esteira da repercussão de uma campanha de Natal realizada pelo Retiro dos Artistas — em que os residentes do local, entre os quais figuras famosas, listaram os presentes que mais gostariam de ganhar no fim do ano. Conhecido por ter interpretado o personagem Beiçola no seriado "A Grande Família" (2001-2014), o artista é um dos narradores dos audiolivros de Natal lançados, neste mês, pelo Sesc Rio.

"Esse trabalho é muito importante para a gente que já está no final da carreira, mas tem força ainda de fazer e aprender com os mais jovens. E é um jeito de a gente também fazer alguma coisa pela nossa cultura", emocionou-se Marcos Oliveira, sem conter as lágrimas, num vídeo de divulgação do projeto.

O projeto reúne uma série de audiolivros com temática natalina, produzidos pelo Sesc Rio, que convidou atores com trajetórias consolidadas no teatro, na televisão e no cinema para a narração das obras. A iniciativa aposta na valorização da experiência artística e na ampliação do acesso à literatura por meio do formato em áudio, voltado a diferentes públicos e faixas etárias.



Além de Marcos Oliveira, outros artistas participam da ação, que foi concebida como uma forma de geração de trabalho para profissionais veteranos das artes cênicas. Os audiolivros estão disponíveis nas plataformas digitais do Sesc Rio, entre as quais o Spotify, e integram a programação especial de fim de ano da instituição, voltada à difusão da leitura e à inclusão cultural.

