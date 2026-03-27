A- A+

FAMOSOS Marcos Oliveira, o Beiçola, pede desculpas após críticas ao Retiro dos Artistas Em vídeo publicado no Instagram, ele afirmou que suas declarações foram dadas em um momento delicado de saúde e emocional

O ator Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem Beiçola em A Grande Família, usou as redes sociais para pedir desculpas após a repercussão de uma entrevista em que criticava aspectos da convivência no Retiro dos Artistas, onde reside atualmente.

Em vídeo publicado no Instagram, ele afirmou que suas declarações foram dadas em um momento delicado de saúde e emocional.

"Estava num momento de muita angústia", disse o ator, ressaltando que não teve a intenção de causar conflitos.

Confira:

Críticas à convivência geraram polêmica

Na entrevista, Marcos Oliveira fez comentários sobre o dia a dia no local, mencionando dificuldades de convivência com outros moradores e a falta de privacidade.

As falas repercutiram negativamente, especialmente por trechos considerados ofensivos, o que gerou reações entre internautas e dentro da própria instituição.

O ator também comentou sobre a rotina no espaço, apontando desconfortos em situações coletivas e a forma como os residentes se relacionam.

Retiro dos Artistas responde

O Retiro dos Artistas se manifestou oficialmente após a repercussão, classificando as declarações como "infelizes".

Em nota, a instituição afirmou que os comentários não representam a realidade da maioria dos moradores e destacou que todos os residentes têm liberdade para permanecer ou deixar o local.

Pedido de desculpas e apelo por compreensão

Diante da repercussão, Marcos Oliveira reforçou o pedido de desculpas e afirmou que não deseja conflitos.

Ele também mencionou questões de saúde, como o uso de bolsa de colostomia, e disse que ainda enfrenta um momento difícil.

"Não quero confusão com ninguém. Tem pessoas, tem vidas humanas aqui", declarou.

O ator pediu compreensão do público e destacou que a entrevista editada não refletiu totalmente o contexto em que suas falas foram feitas.

Veja também