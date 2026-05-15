Marcos Oliveira, o Beiçola, deixa CTI após cirurgia: "Vou ficar bem legal para vocês me verem"
Ator compartilhou um vídeo nas redes sociais tranquilizando seus seguidores após operar hérnia de disco que o levou ao CTI
Nacionalmente conhecido pelo personagem Beiçola, de "A grande família", Marcos Oliveira tranquilizou seus seguidores nas redes sociais com um vídeo de notícias sobre seu estado de saúde. Depois de uma cirurgia de hérnia de disco que o levou ao CTI, ele gravou uma mensagem, já no quarto.
"Oi, Gente! Estou aqui no hospital, já no quarto (estava no CTI só para zelo mesmo pós cirurgia porque foi um sucesso) e amanhã já devo ir embora, para daqui a pouco fazer o que eu amo que é estar no palco", escreveu ele na legenda.
Residente do Retiro dos Artistas, ele aproveitou para anunciar a peça "As loucas de Copacabana", que faz uma apresentação no dia 20 de maio, 19h30, no Teatro Rival Petrobras, no Centro do Rio.
"Vou estar com uma peruca boa", brincou ele. "Vou ficar bem legal para vocês me verem".
