Marcos Oliveira, o Beiçola, passou por perrengues financeiros antes de ir para o Retiro dos Artistas

Conhecido por interpretar o pasteleiro Beiçola da série “A grande família”, Marcos Oliveira agora tem uma casa própria.

O ator foi recebido na quinta-feira (10) no Retiro dos Artistas, onde passará a morar, de acordo com a coluna de Ancelmo Gois, do Globo.

Nos últimos anos, o artista foi citado diversas vezes em razão de suas dificuldades financeiras, recebendo ajuda de famosos como Tatá Werneck e influenciadora e criadora de conteúdo adulto, Martina Oliveira, que usa o nome do personagem na web.

A casa nova do artista é fruto de uma doação da atriz Marieta Severo. Marcos passará a residir na residência de número 6 no Retiro. Veja fotos:

Antes da mudança, Marcos passou por alguns perrengues. Em 2023, o ator virou assunto nas redes sociais quando, ao receber R$ 50 mil de Deolane Bezerra, um suposto áudio seu viralizou nas redes sociais depois do vazamento de um homem, que se identificava como seu ex-namorado.

Entre as falas na tal gravação, havia até crítica ao “perfume forte” da advogada.

“Marcos nunca se referiria a Deolane de forma indelicada ou ingrata. Estou com ele nos momentos ruins, onde o artista fica invisível, e vi de perto o como a @dradeolanebezerra mudou a vida do Marcos, não somente pelo valor, mas também pelas oportunidades de trabalho que surgiram pela divulgação do assunto. Várias vezes Marcos demonstra sua gratidão tanto com seus fãs, como com Deolane”, afirmou na época Rose Scalco, que representava o artista.

Em meio à polêmica, Deolane mesmo se pronunciou, afirmando que não tinha nada a ver “com as fantasias sexuais dele (Marcos Oliveira). Ele faz o que ele quiser. Não sei se esses áudios são antigos ou novos”.

Outras que ajudaram o artista foram a apresentadora Tatá Werneck e a criadora de conteúdo adulto Martina Oliveira, conhecida como “Beiçola do Privacy”.

A influencer ajudou com uma quantia que ajudou a pagar três meses de aluguel atrasado do apartamento de Marcos na Zona Sul do Rio. A dívida já havia resultado em uma ordem de despejo.

"Acho que por usar este nome, eu tenho obrigação de ajudar o Marcos. Eu tenho um carinho muito grande por ele, que é engraçado e fofo. Em nenhum momento me julgou, sempre me apoiou" afirmou Martina naquela época, em setembro do ano passado.

"A ajuda para ele nesse momento é essencial, porque ele é importante não só para mim, mas para o país inteiro. É muito bizarro ver uma pessoa que todo mundo sabe quem é, todo mundo conhece, todo mundo tem um carinho enorme, tendo que sair da própria casa e não estar estabilizada"

