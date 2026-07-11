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INFECÇÃO Marcos Oliveira, Beiçola, volta para UTI após passar por cirurgia para "monitoramento mais efetivo" Ator de 70 anos está hospitalizado desde 30 de junho, quando descobriu uma infecção no períneo

Marcos Oliveira, o Beiçola de "A Grande Família", foi transferido do quarto para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Lucas Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, neste sábado, 11.



O ator de 70 anos, que vive no Retiro dos Artistas, se recupera de uma cirurgia para a retirada de um abcesso. Ele está hospitalizado desde 30 de junho, quando descobriu uma infecção no períneo, região localizada na parte inferior da pelve.

Rose Scalco, amiga do artista, informou em uma nota que o ator retornou a UTI para "um monitoramento mais efetivo". "Ele está sem febre, pressão muito boa e aguardamos uma nova avaliação do médico responsável Dr. Hugo Fragozo”, afirmou Rose no comunicado.





Nos últimos anos, o ator enfrentou diferentes problemas de saúde e precisou se submeter a procedimentos delicados. Em 2022, passou por uma cirurgia urológica para tratar uma fístula uretral. Desde então, utiliza uma bolsa de colostomia ligada ao abdômen para auxiliar nas funções intestinais.

Na época, Marcos Oliveira falou publicamente sobre as dificuldades enfrentadas durante a recuperação e sobre as mudanças em sua rotina após o procedimento. Mesmo assim, continuou ativo nas redes sociais e mantendo contato frequente com os fãs.

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