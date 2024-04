A- A+

rio de janeiro Marcos Palmeira, Lenny Kravitz e Paolla Oliveria: famosos com sítios, fazendas e mansões no Rio Bruno Gagliasso, Luiz Fernando Guimarães e Ricardo Tozzi são algumas das celebridades com endereços no estado

Estrela de Renascer, o ator Marcos Palmeira é dono de uma propriedade rural na Região Serrana do Rio, onde produz diversos produtos orgânicos. Ele não é o único famoso dono de fazenda, sítio ou uma casa de luxo no interior do estado. Na lista, estão ainda o cantor americano Lenny Kravitz e a atriz Paolla Oliveira. Conheça outros abaixo:

Lenny Kravitz

Lenny Kravitz é dono de uma fazenda luxuosa no Brasil. Avaliada em R$ 12 milhões, a propriedade fica no município de Duas Barras, no Rio de Janeiro, e é repleta de itens caríssimos. Um piano transparente que pertenceu ao cineasta sueco Ingmar Bergman, uma poltrona que foi do pintor americano Andy Warhol e uma banheira de cobre ao lado da cama na suíte master fazem parte da decoração do imóvel, que está para alugar no Airbnb.

A icônica casa mantém os traços de arquitetura colonial portuguesa, mas com o interior modernizado com obras de arte e móveis projetados por designers. O local conta também com estúdio, fotografias feitas pelo cantor, campo de futebol, academia completa, sala de massagem, além de uma lagoa, churrasqueira, sala de massagem e uma gigantesca piscina. Veja mais fotos na galeria abaixo:

Bruno Gagliasso e Gio Ewbank

O Rancho da Montanha, como é batizada propriedade do casal, fica em Paraíba do Sul e pode ser alugada pela estadia mínima de três dias e o valor de R$ 12.410 por dia. Em datas festivas, o custo da diária pode chegar até R$ 24.650, no caso do Réveillon.

O local, que fica dentro de um condomínio, acomoda até 14 pessoas e tem 6 suítes. Há ainda uma equipe composta um caseiro, uma governanta e uma cozinheira. Bruno Gagliasso costuma compartilhar fotos e vídeos da casa em suas redes sociais. Veja abaixo:

Gio Ewbank chegou a fazer uma tour pelo local em seu canal no youtube. Veja abaixo:

Paolla Oliveira

Proprietária de um sítio paradisíaco, a namorada do sambista Diogo Nogueira costuma curtir folga do trabalho em meio à natureza e praticar exercícios ao ar livre no gramado amplo.

O local, avaliado em R$ 2 milhões, conta com uma casa de dois andares feita de madeira e janelas imensas que permitem uma circulação do ar. Na parte externa tem área para churrasco e lareira, onde Paolla aproveita os dias mais frios e se diverte na companhia dos "filhos" pets.

A piscina grande, onde Paolla toma sol na beira da água, também é um diferencial do imóvel da rainha de bateria da Grande Rio. Rodeado por plantas, o espaço proporciona momentos revigorantes, principalmente no verão.

Luiz Fernando Guimarães

Luiz Fernando Guimarães é dono de um sítio em Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde está morando com o marido, Adriano Medeiros, e os filhos, Olívia e Dante. Segundo contou o ator ao blog da Patrícia Kogut, o local, antes uma casa de campo, "nos últimos anos virou uma casa para viver".

"Eu tinha uma viagem: que uma vaca ia entrar na minha cozinha. Então, botei minha casa toda baixinha. As janelas são todas baixas. Esse conforto de você abrir a janela e estar na imensidão... A gente às vezes entra pela janela" disse ele, que detalhou a decoração. "Adoro móveis. Eu não ligo para a harmonia de um móvel com o outro, a cor combinar... Inclusive gosto da falta de combinação".

Ricardo Tozzi

O ator Ricardo Tozzi, das novelas Cheias de Charme e Amor à Vida, é outro com casa no interior do Rio de Janeiro. Tozzi comprou um terreno em Petrópolis e ergueu duas casas na localidade. A primeira, apelidada de "casinha", é pequena e aconchegante. Veja abaixo:

A segunda, por sua vez, tem um perfil mais moderno e aberto, com uma piscina de borda infinita com vista para o vale no qual está o terreno.

