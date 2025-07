Marcos Pasquim retorna às novelas em "Dona de Mim", da Globo

A- A+

Marcos Pasquim é um antigo conhecido do horário das sete. O ator ganhou repercussão nacional ao estrelar as tramas lúdicas e cômicas de Carlos Lombardi por toda a década de 2000 e agora retorna à faixa no elenco de “Dona de Mim”.

Pasquim volta ao ar, após um hiato de pouco mais de cinco anos, em um personagem completamente oposto ao que costumava viver, indo na contramão dos simpáticos descamisados.

“A maioria das novelas que eu fiz foi das sete e sempre gostei muito. Elas sempre me trouxeram muita alegria. Só que o Ricardo vai mais para a vilania do que para o humor. Me considero uma pessoa leve, e na novela das sete, a gente fala as coisas com profundidade, porém, leveza”, aponta.

Na história assinada por Rosane Svartman, o ator vive o ambicioso Ricardo, um advogado pouco ético e principal aliado de Jacques, papel de Marcello Novaes.

Apesar de ajudar ao irmão de Abel, de Tony Ramos, nas falcatruas no setor financeiro da fábrica, ele tem sua própria agenda que o patrão desconhece. Profissional de carreira na empresa Boaz, é leal a Jaques enquanto for do seu interesse.

“Ricardo se vê dono de si pela atitude e pela ganância. Ele estudou para se dar bem, vencer na vida, e estando dentro da empresa, ele recebe um convite do Jacques e acaba fazendo um trio com Jacques e a esposa. No fundo, acredito que o Ricardo só quer o dinheiro, ele quer se dar bem”, defende.

A trama de “Dona de Mim” tem dado a Pasquim a chance de viver um vilão em cena, algo pouco usual ao longo de sua trajetória na tevê. Na pele de Ricardo, o ator valoriza as diversas opções e caminhos que pode seguir ao longo dos próximos meses. “O vilão me dá um leque maior, né? O mocinho vai muito na mesma energia o tempo todo. O vilão traz ironia, sarcasmo e outras camadas”, aponta.

De folga das novelas desde 2018, quando integrou o elenco de “O Tempo Não Para”, Pasquim não se manteve ausente dos estúdios. Ele participou de projetos no cinema e também no streaming, como a série “Fim”, original Globoplay, e a produção infantojuvenil “Luz”, que está disponível na Netflix.

“Quero agradecer a Rosane por ter me convidado com o Allan. Estava com saudades. É uma alegria estar de volta. Estamos descobrindo ainda os personagens. É a primeira vez que estamos gravando capítulos com uma frente bem maior”, vibra.

Boas memórias

Há mais de três décadas na televisão, Marcos Pasquim ficou marcado ao viver os galãs descamisados de algumas tramas assinadas por Carlos Lombardi, como “Uga Uga”, “O Quinto dos Infernos” e “Kubanacan”. “Fiz alguns sucessos por aí. As pessoas me reconhecem com muito carinho. Recebo muito amor”, valoriza.

Em “Dona de Mim”, o porte físico e atlético de Pasquim não tem sido destaque. Na pele de um centrado advogado, o ator está sempre de terno. “Me perguntam se vou aparecer descamisado (risos). Isso não depende de mim. Depende da autora. Eu duvido um pouco. Estou sempre de terno”, aponta.

