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60 ANOS DO CLÁSSICO Marcos Sacramento e Zé Paulo Becker revisitam "Os Afro-Sambas" em novo álbum Lançamento da Biscoito Fino celebra os 60 anos do álbum de Vinicius de Moraes e Baden Powell com releituras, participações especiais e novas abordagens para um dos marcos da música brasileira

Um dos álbuns mais influentes da música brasileira ganha uma nova interpretação em 2026. Lançado pela Biscoito Fino nesta sexta (29), "Afro-Sambas 60 anos" revisita o repertório criado por Baden Powell e Vinicius de Moraes em 1966, reafirmando a força e a atualidade de uma obra que atravessou gerações.

A proposta do disco parte da essência que marcou o registro original: a combinação entre canto e violão. A partir desse núcleo, Marcos Sacramento e Zé Paulo Becker constroem uma leitura contemporânea das oito faixas que compõem "Os Afro-Sambas", ampliando o repertório com quatro canções asso

Encontro de intérpretes

Com uma trajetória dedicada à canção brasileira, Marcos Sacramento assume os vocais do projeto, enquanto Zé Paulo Becker responde pelos arranjos, direção musical e pelo violão que conduz a narrativa sonora do álbum.

Entre as participações especiais, destaca-se a presença de Ney Matogrosso em "Canto de Ossanha", que ganhou videoclipe. O encontro entre os dois intérpretes reúne artistas de forte personalidade artística e amplia o alcance simbólico da homenagem a Baden e Vinicius.

O álbum também conta com a participação de Roberta Sá em "Canto de Yemanjá" e de Fabiana Cozza em "Tristeza e Solidão". As duas cantoras acrescentam novas nuances a composições marcadas pela conexão com as tradições afro-brasileiras e pelo diálogo com o samba.

Novas vozes para um repertório histórico

Representando uma geração mais recente da música brasileira, Juliane Gamboa participa de "Bocochê", enquanto Ilessi empresta sua voz a "Canto de Xangô".

As interpretações contribuem para aproximar o repertório histórico de novos públicos, estabelecendo pontes entre diferentes momentos da canção brasileira.

A dimensão instrumental do projeto também ganha reforço de nomes importantes. O violonista Yamandu Costa participa de "Tempo de Amor", dividindo a faixa com Becker.

Já o Trio Madeira Brasil marca presença em "Consolação", aprofundando o diálogo entre o álbum e a tradição da música instrumental brasileira.

Outra participação de destaque é a do trompetista Silvério Pontes, que se junta ao Samba do Sacramento em "Labareda", faixa que amplia a sonoridade do disco e incorpora um caráter mais coletivo e festivo.

Percussão e ancestralidade

Os percussionistas Netinho Albuquerque e Leonardo Dias aparecem em diferentes momentos do álbum, acrescentando texturas rítmicas que reforçam a ligação do repertório com matrizes afro-brasileiras.

Sem perder o protagonismo da voz e do violão, o trabalho incorpora novas camadas sonoras que dialogam com o caráter ritualístico e popular presente na obra original.

Com direção artística de Phil Baptiste e produção musical de Diego do Valle, "Afro-Sambas 60 anos" reafirma a relevância de um repertório que permanece como referência fundamental para a música brasileira, seis décadas após sua criação.

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