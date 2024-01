A- A+

BBB 24 Marcus coloca Rodriguinho como novo alvo no BBB 24: 'Não quer estar aqui' Em papo com Wanessa e Yasmin, Marcus Vinicius declarou voto no pagodeiro

Durante a festa do BBB 24, em conversa com Wanessa e Yasmin, Marcus Vinicius declarou voto em Rodriguinho para o próximo Paredão do BBB 24. O comissário de vôo explicou o motivo do voto no pagodeiro.



"Não é só pelo que aconteceu no último Sincerão. É por muitas outras coisas que estou vendo. Inclusive, ele só olhou na minha cara ali na mesa quando a gente começou a falar do Davi. Não olhou na minha cara desde o dia do Sincerão", justificou Marcus.

O brothero também comentou sobre o comportamento do novo rival: "No fundo, percebo que para ele tanto faz estar aqui. Ele não quer. Mas entendo que ele tem uma vida lá fora", disse.

"Eu acho que ele faz isso por defesa, está inseguro", defendeu Wanessa.

