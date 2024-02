Marcus Vinicius diz que Juninho pode ter cozinhado para atingir adversárias: "Baixo a esse ponto"

A- A+

Em conversa com Beatriz e Deniziane, nesta segunda-feira (5), Marcus Vinicius disse acreditar que Juninho preparou o almoço do dia para atingir suas adversárias no “BBB 24”. Após a formação do Paredão, o motoboy teve uma discussão com Alane e Leidy Elin.

“Parece uma coisa bizarra envolver comida nisso, mas sabe o que aconteceu? No dia que o Davi fez a comida e o Bin não quis comer, ele [Juninho] falou assim: 'Ai eu também não comeria comida de quem eu briguei'. Aí qual foi a primeira coisa que ele fez quando acordou? Começou a cozinhar agora”, especulou Marcus.

Segundo o comissário de voo, ao ver Juninho fazendo comida, Leidy chamou Pitel e pediu para ela fazer o almoço. “Com uma pessoa articulada, a gente tem que pensar em tudo. Não pode ter paz”, concluiu o brother.



Beatriz concordou com Marcus e sugeriu que podeira ser uma estratégia de jogo. “Ele pode fazer a comida para todo mundo comer e jogar isso no Sincerão”. O brother confirmou que Juninho poderia “ser baixo a esse ponto”, e a sister concluiu que esse é o “nível” do motoboy.

Veja também

BBB 24 Sozinha, Yasmin fala mal de Davi e brother quase escuta