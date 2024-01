A- A+

BBB 24 Marcus Vinicius é eliminado da Prova do Líder do BBB 24; restam apenas dois participantes O brother apertou o botão da prova no momento errado; Agora, Deinziane e Matteus ainda disputam a liderança

Representante da "Pipoca" no BBB 24, o brother Marcus Vinicius foi eliminado da primeira Prova do Líder no reality. Ele apertou o botão da dinâmica no momento errado e, de acordo com as regras, não seguirá na disputa pela liderança. Deniziane e Matteus são os últimos remanescentes da prova, que já dura mais de 18 horas.

O comissário de voo é o 16º brother a deixar a prova. Após ser eliminado, ele deixou um recado para Deniziane e Matteus. "Gente, arrasem. É para ser de vocês", disse Marcus Vinicius.



Ao voltar para a casa, ele foi recebido por Wanessa Camargo, que lhe deu um abraço. "Amiga, tentei demais. Será que minha mãe está orgulhosa?", perguntou o brother, no que Wanessa diz: ""Palmas para ele, galera"

Wanessa Camargo abraça Marcus Vinicius após o brother ser eliminado da Prova do Líder | Foto: Reprodução/Gshow

