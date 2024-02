A- A+

BBB 24 Marcus Vinicius é o oitavo eliminado do "BBB 24" No Paredão contra Isabelle e Davi, Marcus Vinicius deixou a casa com 84,86% dos votos

O comissário de voo Marcus Vinicius foi o oitavo eliminado do Big Brother Brasil 24 nesta terça-feira, 13. O brother disputou um paredão contra Davi e Isabelle, mas acabou como o mais votado, com 84,86% dos votos. Mais uma vez, o público votou em quem gostaria que deixasse a casa.



"Depois que a história é escrita, não tem borracha que apague. E se não estivesse exatamente nesse Paredão? Tinha tudo para ir longe no BBB", disse o apresentador Tadeu Schmidt.



Relembre como foi a formação do Paredão

Anjo da semana, Michel deu o colar da imunidade para Giovanna. Já o líder Lucas Henrique indicou Davi para enfrentar o voto do público.



Na sequência, a casa votou em Marcus Vinicius, Fernanda e Wanessa. Mas, pela dinâmica do jogo, coube ao líder Lucas Henrique escolher o quarto emparedado, já que apenas três participantes foram votados. O líder escolheu Isabelle para a berlinda. Ele também teve de salvar um participante e escolheu Wanessa.



Na sequência, a casa votou em Marcus Vinicius, Fernanda e Wanessa. Mas, pela dinâmica do jogo, coube ao líder Lucas Henrique escolher o quarto emparedado, já que apenas três participantes foram votados. O líder escolheu Isabelle para a berlinda. Ele também teve de salvar um participante e escolheu Wanessa.



Por fim, Fernanda, Marcus Vinicius e Isabelle disputaram a prova Bate e Volta. Fernanda levou a melhor e conseguiu escapar do Paredão, sobrando Davi, Isabelle e Marcus para o voto popular.

