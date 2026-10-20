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FREVO E JAZZ Mardi Grass: 2ª edição toma as ruas do Bairro do Recife nos próximos dias 30 e 31 de outubro Com o tema "Onde o frevo recebe o jazz", festival promove junção da cultura de Nova Orleans com a folia pernambucana

Havia plumas decorando as mesas, máscaras de Carnaval, brilho e colares coloridos enfeitavam o pescoço dos convidados.

No cardápio, comidas típicas de Nova Orleans (EUA), a exemplo do doce beignet - bolinho frito coberto com açúcar de confeiteiro, símbolo da cidade na Louisiana.



O espírito festivo do Carnaval de inverno na cidade americana estava posto em meio, claro, aos ares brincantes da folia em solo pernambucano.



Foi assim que o Mardi Gras, “Onde o frevo recebe o jazz”, ganhou lançamento para a imprensa e convidados em um jantar realizado nesta segunda-feira (19) no Cais Rooftop, Bairro do Recife.



O bairro terá as ruas tomadas nos próximos dias 30 e 31 de outubro na segunda edição do evento, com um Carnaval diverso e fora de época, em programação que explora o encontro do frevo com o jazz e vice-versa.







Troca

Gratuito, o evento promove um intercâmbio de culturas, reforçando o fazer artístico 'de lá com o de cá', junto a outros movimentos que envolvem, além da música, gastronomia, oficinas criativas, artesanato, experiências imersivas e ações voltadas à acessibilidade e à sustentabilidade.

"Segundo ano do 'Mard Gras', estamos com a expectativa de 25 mil pessoas no Bairro do Recife. No primeiro dia vamos trabalhar com todos os bares do bairro, todas as decorações funcionando.



No sábado vamos ter cortejos, atrações nos palcos e com um grupo de trinta músicos tocando jazz, vindos diretamente de Nova Orleans", contou um dos sócios do Mardi Gras, Thiago Calado, durante fala no jantar de lançamento do evento.

Programação

Nos próximos dias deve ser anunciada a programação da segunda edição. Por enquanto, o que se sabe, é que diretamente de Nova Orleans virá um grupo de pelo menos trinta músicos especialistas em jazz.



Já o cantor e compositor Romero Ferro, nome de peso da cultura local, principalmente quando o assunto é frevo, será um dos representantes pernambucanos no evento.

"Eventos como o Mardi Gras fortalece o nosso frevo. Eu estive na edição passada com o 'Frevália', projeto que mistura a MPB, maracatu, forró e baião, e este ano completa dez anos e vamos fazer esse show no festival", comentou Ferro.

Cortejos com blocos carnavalescos, a exemplo do Bloco da Saudade, anunciado por Thiago Calado, vão percorrer as ruas do Bom Jesus, da Guia e áreas próximas ao Marco Zero - por onde devem passar algumas centenas de desfilantes.





Crédito: Luiz Fabiano/Divulgação





Performances de dança e teatro de rua, com elementos visuais que remetem às culturas de Nova Orleans e de Recife, além de intervenções artísticas com sombrinhas de frevo e estandartes, integram também o evento.

Haverá, ainda, distribuição para o público de colares throws - acessórios típicos do Mardi Gras de Nova Orleans - confeccionados por artesãs locais, para o festival - que tem produção assinada pela GS Eventos, ORGBrasil e TQR Mídia, com assinaturas dos sócios Gustavo Satou, Waldemar Valente e Thiago Calado.



SERVIÇO

2ª edição Mardi Gras - “Onde o frevo recebe o jazz”

Quando: dias 30 e 31 de outubro

Onde: Ruas do Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @mardigrass

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