"Mardi Gras em Recife", evento aberto ao público promete unir o jazz e frevo
A programação acontece nesta sexta-feira (3) e sábado (4), no Bairro do Recife
O Bairro do Recife recebe o projeto “Mardi Gras em Recife”, um festival gratuito e aberto ao público que propõe a fusão da efervescência do frevo com o swing do jazz de Nova Orleans. O evento acontece nesta sexta-feira (3) e sábado (4) nas ruas e praças próximas ao Marco Zero.
O Mardi Gras é o carnaval de Nova Orleans, símbolo da cidade e uma de suas maiores expressões culturais. Apesar de estar separado por milhares de quilômetros, a festa dialoga com o frevo do Recife através do ritmo acelerado e do improviso.
Além da música, os Chefs norte-americanos apresentarão a culinária cajun e creole em oficinas e experiências nos restaurantes locais, enquanto bartenders recriam clássicos como o Hurricane e o Bloody Mary.
Para os produtores do projeto, Gustavo Satou, Thiago Calado e Valdemar Valente, o evento é muito mais do que um simples encontro musical. “É um intercâmbio cultural profundo, uma oportunidade de fortalecer a arte popular, valorizar o turismo e criar espaços de convivência, aprendizado e celebração para moradores e visitantes”, afirmam.
Serviço:
Quando: 3 e 4 de outubro
Onde: Bairro do Recife
Entrada gratuita
Mais informações estão disponíveis em @mardigrasrecife
*Com informações da assessoria de imprensa