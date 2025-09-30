A- A+

eventos "Mardi Gras em Recife", evento aberto ao público promete unir o jazz e frevo A programação acontece nesta sexta-feira (3) e sábado (4), no Bairro do Recife

O Bairro do Recife recebe o projeto “Mardi Gras em Recife”, um festival gratuito e aberto ao público que propõe a fusão da efervescência do frevo com o swing do jazz de Nova Orleans. O evento acontece nesta sexta-feira (3) e sábado (4) nas ruas e praças próximas ao Marco Zero.

O Mardi Gras é o carnaval de Nova Orleans, símbolo da cidade e uma de suas maiores expressões culturais. Apesar de estar separado por milhares de quilômetros, a festa dialoga com o frevo do Recife através do ritmo acelerado e do improviso.

Além da música, os Chefs norte-americanos apresentarão a culinária cajun e creole em oficinas e experiências nos restaurantes locais, enquanto bartenders recriam clássicos como o Hurricane e o Bloody Mary.

Para os produtores do projeto, Gustavo Satou, Thiago Calado e Valdemar Valente, o evento é muito mais do que um simples encontro musical. “É um intercâmbio cultural profundo, uma oportunidade de fortalecer a arte popular, valorizar o turismo e criar espaços de convivência, aprendizado e celebração para moradores e visitantes”, afirmam.



Serviço:

Quando: 3 e 4 de outubro

Onde: Bairro do Recife

Entrada gratuita

Mais informações estão disponíveis em @mardigrasrecife

*Com informações da assessoria de imprensa

