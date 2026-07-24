"Maré Cultural" leva shows e oficinas de tapeçaria para o Jardim do Baobá neste domingo (26)
Edição da Feira de Artesanato do Recife acontece das 11h às 19h, com acesso gratuito
Vai ter oficina de tapeçaria, crochê e bordado, shows e o colorido do artesanato pernambucano em mais uma edição da feira "Maré Cultural", marcada para este domingo (26), das 11h às 19h, no Jardim do Baobá.
Para a edição, serão mais de 50 artesãos e artesãs, além de gastronomia e programação diversa, inclusive em fortalecimento à economia criativa.
A Feira de Artesanato do Recife é também pet friendly e, portanto, é possível visitar o espaço e levar os bichinhos.
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Copa do Mundo
Tendo em vista o protagonismo da mulher no futebol, pensando na Copa do Mundo de Futebol Feminino, sediada no Brasil no próximo ano, inclusive com jogos no Recife, a "Maré Cultural" também integra à agenda apresentação de embaixadinhas pela atleta Samara, do Sport Club do Recife.
Oficinas e Shows
Quem for à edição da feira vai se deparar, também, com oficinas gratuitas de tapeçaria, crochê e bordado - as inscrições podem ser feitas no local, com as atividades acontecendo das 10h às 16h.
Já a programação de shows, composta apenas por mulheres, leva ao palco Elas no Samba, Lígia Fernandes, Orquestra Só Mulheres e DJ Babilônia.
SERVIÇO
"Maré Cultural - Feira de Artesanato"
Quando: Domingo (26), das 11h às 19h
Onde: Jardim do Baobá - Rua Madre Loyola, Graças, Recife
Acesso gratuito
Informações: @jardim_baoba