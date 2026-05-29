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AGENDA CULTURAL Prefeitura do Recife realiza Maré Cultural com artesanato e gastronomia no Parque da Tamarineira A 9ª edição ocorre das 9h às 19h, com apresentações e artistas de várias cidades de Pernambuco

A Feira Maré Cultural chega a sua 9ª edição com artesanato, gastronomia e apresentações no Parque da Tamarineira, na Zona Norte do Recife, neste domingo (31), das 9h às 19h. O evento é realizado pela Prefeitura do Recife, pela Secretaria de Turismo e Lazer.



A programação conta com artistas diversos de várias cidades de Pernambuco, como Recife, Olinda, Tracunhaém, Buíque, Gravatá, Pesqueira, Carpina, Igarassu, Camaragibe, Tacaratu, Poção, Sertânia, Itamaracá, Serinhaém e Jaboatão dos Guararapes.



A feira também conta com apresentações culturais ao longo do dia, incluindo shows de DJ Moving Sax, Flávia Reis e Banda Feiticeiros. O evento conta ainda com um polo infantil com atividades da Cia Brincantes de Circo.

Confira os horários das apresentações

10h30 às 13h – DJ Moving Sax

14h às 15h – Flavia Reis

15h às 16h30 – DJ Moving Sax

17h às 19h – Banda Feiticeiros

Serviços gratuitos

O evento conta ainda com ações institucionais e serviços gratuitos para o público. O Compaz vai participar com atividades de arte-educação, ações da Bebeteca e o serviço “Pegue e Leve” da Biblioteca pela Paz. Já a Uninassau promoverá o projeto Bike sem Barreiras.

Para receber os expositores e visitantes, será montado o Pavilhão Maré Cultural, com estrutura de 300 metros quadrados destinada à circulação do público, instalação dos estandes e realização das atividades da feira.

SERVIÇO

9ª Feira Maré Cultural

Quando: domingo (31) das 9h às 19h

Onde: Parque da Tamarineira

Acesso gratuito

Informações: @prefeiturarecife

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