CINEMA MARÉ - Mostra Ambiental de Cinema do Recife completa 10 edição, com programação gratuita; confira Desta terça-feira (2) até o domingo (7), programação realiza exibições de filmes, oficinas e debates no Recife

A MARÉ - Mostra Ambiental de Cinema do Recife inicia sua 10ª edição, com entrada gratuita. Desta terça-feira (2) até o domingo (7), a programação ocupa cinemas de rua do Recife e, depois, chega também a Fernando de Noronha e ao Porto, em Portugal.

Além de exibições de filmes, o festival conta com oficinas, debates e atividades ambientais. O objetivo é transformar as telas em territórios de debate e reflexão social, pautando a agenda sobre sustentabilidade e meio ambiente.

A abertura ocorre no Teatro do Parque, com homenagem ao pensador quilombola Nêgo Bispo, que morreu em 2023. Será exibido o filme “Confluências”, que apresenta os modos de vida do quilombo Saco-Curtume, na zona rural de São João do Piauí. Joana Maria Bispo, filha de Nêgo Bispo, estará presente durante a sessão.

O festival leva ao público uma seleção de filmes nacionais e internacionais sobre natureza, biodiversidade, povos originários, mudanças climáticas e conflitos socioambientais. Entre as estreias, estão “Lá no alto”, de Juliana Lima, e “Malunguinho na mata é reis”, de Marcelo Pedroso e Dea Ferraz.

Em três unidades do Compaz, serão realizadas quatro oficinas de stop motion para crianças e jovens. Em parceria com o Instituto Toró, o festival oferece ainda uma seminário com debates sobre meio ambiente, cultura e audiovisual.

Confira a programação completa da 10ª MARÉ:

Terça-feira (2)

Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha)

09h às 12h - Oficina 1: ReciclAnima

Facilitador: Bruno Cabús

Teatro do Parque

18h - Lançamento da Exposição de Cartazes: MARÉ - 10 anos de cinema e meio ambiente

18h30 - Abertura Oficial e Homenagem a Nego Bispo

19h - Sessão de cinema:

Curta: Confluências (DF, 26'), de Dácia Ibiapina e Antonio Bispo dos Santos

Longa: Lista de desejos para Superagüi (PR, 72'), de Pedro Giongo

Quarta-feira (3)

Compaz Ariano Suassuna (Bongi)

09h às 12h - Oficina 2: ReciclAnima

Facilitador: Bruno Cabús

Teatro do Parque

19h - Sessão de cinema

Curta: Lá no alto (PE, 25'), de Juliana Lima

Longa: Estação Janga-Lua (O Segundo Mundo do Rádio) (PE, 77'), de Chia Beloto e Rui Mendonça

Quinta-feira (4)

Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha)

09h às 12h - Oficina 3: ReciclAnima

Facilitador: Bruno Cabús

Cinema da Fundação (Derby)

18h30 - Lançamento do Catálogo - Cinema Ambiental Pernambucano: Narrativas Visuais e Transformação Social, de Ranielle Vital, Rafael Buda e Tiago Delácio

18h30 - Mostra Realidade Virtual (VR) : Toré Virtual - Uxilnexa Dmanedwa - (PE, 9’), de Hugo Fulni-ô e Carol Berger

19h - Sessão de cinema

Curta: Cavaram uma cova no meu coração (AL, 24'), de Ulisses Arthur

Longa: Rejeito (MG, 75'), de Pedro de Filippis

Sexta-feira (5)

Compaz Dom Helder Câmara (Joana Bezerra)

09h às 12h - Oficina 4: ReciclAnima

Facilitador: Bruno Cabús

Cinema da Fundação (Derby)

19h - Mostra Realidade Virtual (VR) : Toré Virtual - Uxilnexa Dmanedwa - (PE, 9’), de Hugo Fulni-ô e Carol Berger

19h - Sessão de cinema:

Curta: Malunguinho na mata é reis (PE, 26'), de Déa Ferraz e Marcelo Pedroso

Longa: Utopia Tropical (RJ, 78’), de João Amorim

Sábado (6)

Cinema São Luiz

16h - Sessão de cinema

Curta: O sonho de Anú (PB, 5’), de Vanessa Kypá

Longa: Diamantes (MG, 77'), de Daniela Thomaz, Sandra Coverloni e Beto Amaral

Bodega do Véio - Bairro do Recife

19h - Maré a Festa

Manifesto Artístico Cultural em Defesa do Meio Ambiente

Domingo (7)

Cinema São Luiz

16h - Marezinha

Longa: Bambi, uma aventura na floresta (FRA, 85'), de Michel Fessler

2ª Semana - Virtual: Maré Play + Debates

8 a 12 de setembro

Mostra de curtas online

mare.rec.br

Debates virtuais

www.youtube.com/@marerecife

09/09 - Terça-feira

Ecossistemas e Biodiversidade

16h às 18h - Natureza e Clima no Brasil: Desafios e Oportunidades para a COP30

Mediação: Ranielle Vital

Convidados:

Eron Bezerra - Secretário de C&T do MCTI

André Lima - Secretário Extraordinário de Controle dos Desmatamentos e Ordenamento Ambiental Territorial do MMA

Clemente Coelho - Professor da UPE

Daniel Coelho - Secretário da SEMAS

10/09 - Quarta-feira

Povos e Territórios

16h às 18h - Justiça Climática e Autodeterminação: Povos, Culturas e Territórios no Século XXI

Mediação: Géssica Ruana

Convidados:

Rosa Amorim - Deputada Estadual de Pernambuco

Tel Filho Guajajara - Indígena ativista Guajajara e conselheiro do Conjuve BR

Nalvinha da Ilha - Liderança Ribeirinha / PE

Luiz Vicente - IAUPE

11/09 - Quinta-feira

Cidades e Conflitos

16h às 18h - Transformação ecológica: Adaptação Climática, Desenvolvimento Sustentável e Governança Inclusiva

Mediação: José Bertotti

Convidados:

Inamara Melo - MMA Gerência de Adaptação Climática

Ana Carolina - GIZ

Keila Ferreira - ICLEI Brasil

3ª Semana - Fernando de Noronha

16/09 - Terça-feira

16h às 18h - Oficina 1: Cinema Ambiental: despertar o sentimento, perceber o valor e proteger o bem

Facilitadores: José Bertotti e Nathalie La Cadena

19h - Cinema na Praça

Maré verde (PE, 9'), de Luiza Sampaio

1 peixe para 2 (PE, 9'), de Chia Beloto

Exília (PE, 24’), Renata Claus

Pescadoras de direito (PE, 25’), de Jessica Raphaela

17/09 - Quarta-feira

14h às 16h - Oficina 2: Maré de possibilidades: caminhos da política cultural

Facilitadora: Mariana Bernardo

16h às 18h - Oficina 3: O que? Pra quem? A experiência dos cursos de produção cultural comunitária

Facilitadora: Fabiana Menini - Instituto TrI

19h - Cinema na Praça

Ser carnaval (PE, 14'), de Mariana Bernardo

Quatro pontes (PE, 18’), de Tábata de Morais

Nanã (PE, 25’), Rafael Amorim

18/09 - Quinta-feira

16h às 18h - Oficina 4: Arte Urbana e Ecologia: os murais em geotinta de Ianah

Facilitadora: Ianah

19h - Cinema na Praça

Longa Infantil: Thiago & Ísis e os biomas do Brasil (BR, 91’), de João Amorim

20h30 - Encerramento: Apresentação Musical de Edivan Fulni-ô

4ª Semana - Porto, Portugal - Instituto Pernambuco Porto

24/09 - Quarta-feira

18h - Sessão de Curtas

Frequências (PE, 19’), de Adalberto Oliveira

Da boca da noite à barra do dia (PE, 18'), de Tiago Delácio

Mar de dentro (PE, 8’), Lia Letícia

25/09 - Quinta-feira

18h - Sessão de Curtas

Fazenda rosa (PE, 9’), de Chia Beloto

Memórias submersas (PE, 15’), de William Tenório

Pedro e Inácio (PE, 21’), de Caio Dornelas

*Com informações da assessoria de imprensa.



