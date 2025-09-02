MARÉ - Mostra Ambiental de Cinema do Recife completa 10 edição, com programação gratuita; confira
Desta terça-feira (2) até o domingo (7), programação realiza exibições de filmes, oficinas e debates no Recife
A MARÉ - Mostra Ambiental de Cinema do Recife inicia sua 10ª edição, com entrada gratuita. Desta terça-feira (2) até o domingo (7), a programação ocupa cinemas de rua do Recife e, depois, chega também a Fernando de Noronha e ao Porto, em Portugal.
Além de exibições de filmes, o festival conta com oficinas, debates e atividades ambientais. O objetivo é transformar as telas em territórios de debate e reflexão social, pautando a agenda sobre sustentabilidade e meio ambiente.
A abertura ocorre no Teatro do Parque, com homenagem ao pensador quilombola Nêgo Bispo, que morreu em 2023. Será exibido o filme “Confluências”, que apresenta os modos de vida do quilombo Saco-Curtume, na zona rural de São João do Piauí. Joana Maria Bispo, filha de Nêgo Bispo, estará presente durante a sessão.
O festival leva ao público uma seleção de filmes nacionais e internacionais sobre natureza, biodiversidade, povos originários, mudanças climáticas e conflitos socioambientais. Entre as estreias, estão “Lá no alto”, de Juliana Lima, e “Malunguinho na mata é reis”, de Marcelo Pedroso e Dea Ferraz.
Em três unidades do Compaz, serão realizadas quatro oficinas de stop motion para crianças e jovens. Em parceria com o Instituto Toró, o festival oferece ainda uma seminário com debates sobre meio ambiente, cultura e audiovisual.
Confira a programação completa da 10ª MARÉ:
Terça-feira (2)
Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha)
09h às 12h - Oficina 1: ReciclAnima
Facilitador: Bruno Cabús
Teatro do Parque
18h - Lançamento da Exposição de Cartazes: MARÉ - 10 anos de cinema e meio ambiente
18h30 - Abertura Oficial e Homenagem a Nego Bispo
19h - Sessão de cinema:
Curta: Confluências (DF, 26'), de Dácia Ibiapina e Antonio Bispo dos Santos
Longa: Lista de desejos para Superagüi (PR, 72'), de Pedro Giongo
Quarta-feira (3)
Compaz Ariano Suassuna (Bongi)
09h às 12h - Oficina 2: ReciclAnima
Facilitador: Bruno Cabús
Teatro do Parque
19h - Sessão de cinema
Curta: Lá no alto (PE, 25'), de Juliana Lima
Longa: Estação Janga-Lua (O Segundo Mundo do Rádio) (PE, 77'), de Chia Beloto e Rui Mendonça
Quinta-feira (4)
Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha)
09h às 12h - Oficina 3: ReciclAnima
Facilitador: Bruno Cabús
Cinema da Fundação (Derby)
18h30 - Lançamento do Catálogo - Cinema Ambiental Pernambucano: Narrativas Visuais e Transformação Social, de Ranielle Vital, Rafael Buda e Tiago Delácio
18h30 - Mostra Realidade Virtual (VR) : Toré Virtual - Uxilnexa Dmanedwa - (PE, 9’), de Hugo Fulni-ô e Carol Berger
19h - Sessão de cinema
Curta: Cavaram uma cova no meu coração (AL, 24'), de Ulisses Arthur
Longa: Rejeito (MG, 75'), de Pedro de Filippis
Sexta-feira (5)
Compaz Dom Helder Câmara (Joana Bezerra)
09h às 12h - Oficina 4: ReciclAnima
Facilitador: Bruno Cabús
Cinema da Fundação (Derby)
19h - Mostra Realidade Virtual (VR) : Toré Virtual - Uxilnexa Dmanedwa - (PE, 9’), de Hugo Fulni-ô e Carol Berger
19h - Sessão de cinema:
Curta: Malunguinho na mata é reis (PE, 26'), de Déa Ferraz e Marcelo Pedroso
Longa: Utopia Tropical (RJ, 78’), de João Amorim
Sábado (6)
Cinema São Luiz
16h - Sessão de cinema
Curta: O sonho de Anú (PB, 5’), de Vanessa Kypá
Longa: Diamantes (MG, 77'), de Daniela Thomaz, Sandra Coverloni e Beto Amaral
Bodega do Véio - Bairro do Recife
19h - Maré a Festa
Manifesto Artístico Cultural em Defesa do Meio Ambiente
Domingo (7)
Cinema São Luiz
16h - Marezinha
Longa: Bambi, uma aventura na floresta (FRA, 85'), de Michel Fessler
2ª Semana - Virtual: Maré Play + Debates
8 a 12 de setembro
Mostra de curtas online
mare.rec.br
Debates virtuais
www.youtube.com/@marerecife
09/09 - Terça-feira
Ecossistemas e Biodiversidade
16h às 18h - Natureza e Clima no Brasil: Desafios e Oportunidades para a COP30
Mediação: Ranielle Vital
Convidados:
Eron Bezerra - Secretário de C&T do MCTI
André Lima - Secretário Extraordinário de Controle dos Desmatamentos e Ordenamento Ambiental Territorial do MMA
Clemente Coelho - Professor da UPE
Daniel Coelho - Secretário da SEMAS
10/09 - Quarta-feira
Povos e Territórios
16h às 18h - Justiça Climática e Autodeterminação: Povos, Culturas e Territórios no Século XXI
Mediação: Géssica Ruana
Convidados:
Rosa Amorim - Deputada Estadual de Pernambuco
Tel Filho Guajajara - Indígena ativista Guajajara e conselheiro do Conjuve BR
Nalvinha da Ilha - Liderança Ribeirinha / PE
Luiz Vicente - IAUPE
11/09 - Quinta-feira
Cidades e Conflitos
16h às 18h - Transformação ecológica: Adaptação Climática, Desenvolvimento Sustentável e Governança Inclusiva
Mediação: José Bertotti
Convidados:
Inamara Melo - MMA Gerência de Adaptação Climática
Ana Carolina - GIZ
Keila Ferreira - ICLEI Brasil
3ª Semana - Fernando de Noronha
16/09 - Terça-feira
16h às 18h - Oficina 1: Cinema Ambiental: despertar o sentimento, perceber o valor e proteger o bem
Facilitadores: José Bertotti e Nathalie La Cadena
19h - Cinema na Praça
Maré verde (PE, 9'), de Luiza Sampaio
1 peixe para 2 (PE, 9'), de Chia Beloto
Exília (PE, 24’), Renata Claus
Pescadoras de direito (PE, 25’), de Jessica Raphaela
17/09 - Quarta-feira
14h às 16h - Oficina 2: Maré de possibilidades: caminhos da política cultural
Facilitadora: Mariana Bernardo
16h às 18h - Oficina 3: O que? Pra quem? A experiência dos cursos de produção cultural comunitária
Facilitadora: Fabiana Menini - Instituto TrI
19h - Cinema na Praça
Ser carnaval (PE, 14'), de Mariana Bernardo
Quatro pontes (PE, 18’), de Tábata de Morais
Nanã (PE, 25’), Rafael Amorim
18/09 - Quinta-feira
16h às 18h - Oficina 4: Arte Urbana e Ecologia: os murais em geotinta de Ianah
Facilitadora: Ianah
19h - Cinema na Praça
Longa Infantil: Thiago & Ísis e os biomas do Brasil (BR, 91’), de João Amorim
20h30 - Encerramento: Apresentação Musical de Edivan Fulni-ô
4ª Semana - Porto, Portugal - Instituto Pernambuco Porto
24/09 - Quarta-feira
18h - Sessão de Curtas
Frequências (PE, 19’), de Adalberto Oliveira
Da boca da noite à barra do dia (PE, 18'), de Tiago Delácio
Mar de dentro (PE, 8’), Lia Letícia
25/09 - Quinta-feira
18h - Sessão de Curtas
Fazenda rosa (PE, 9’), de Chia Beloto
Memórias submersas (PE, 15’), de William Tenório
Pedro e Inácio (PE, 21’), de Caio Dornelas
*Com informações da assessoria de imprensa.