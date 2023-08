Margareth Menezes vem ao Recife para reativar o Cultura Viva e lançar Prêmio Sérgio Mamberti

A- A+

O Ministério da Cultura (MinC) escolheu o Recife para sediar o lançamento do Edital Cultura Viva: Fomento a Pontões de Cultura e do Edital de Premiação Cultura Viva - Sérgio Mamberti. A cerimônia ocorre nesta sexta-feira (1°), às 10h30, na Concha Acústica Paulo Freire, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com a presença da ministra Margareth Menezes.

As duas iniciativas contabilizam um investimento total de mais de R$ 61 milhões. Ambos são uma ação da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC) e preveem bonificações no processo de seleção para iniciativas que tenham como proponente e/ou público beneficiado: mulheres, pessoas com deficiência, negros, indígenas e população LGBTQIA+.

O evento de lançamento é uma parceria entre o MinC e a Prefeitura de Recife, por meio da Secretaria de Cultura, com o apoio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O público em geral pode participar da cerimônia, mas é necessário se credenciar através de um formulário online.



Editais

O MinC está reativando o Cultura Viva, programa do governo federal criado em 2004 e que, em 2014, passou a ser uma política de Estado. Com o edital de Fomento a Pontões de Cultura, a pasta vai investir R$ 28 milhões em 46 iniciativas, para desenvolver, difundir, acompanhar e articular atividades formativas e culturais.

Já o Prêmio Sérgio Mamberti deve contemplar 1.117 iniciativas culturais em quatro categorias distintas, com prêmios individuais de R$ 30 mil, totalizando um investimento público de R$ 33 milhões.

