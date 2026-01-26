Margarida Cantarelli e Lecticia Cavalcanti assumem Academia Pernambucana de Letras

A- A+

A noite desta segunda-feira (26) na Academia Pernambucana de Letras (APL) foi de celebração pelos 125 anos de existência da casa (fundada em 26 de janeiro de 1901) e também para dar posse à nova diretoria do biênio (2026/2028), com as imortais Margarida Cantarelli, na presidência, e Lecticia Cavalcanti, como vice-presidenta. A cerimônia ocorreu na sede da casa, localizada na Zona Norte da cidade.



Aclamadas por outros imortais e pelo público presente à cerimônia, Margarida e Lecticia vão dar sequência à missão maior da casa, que é “promover a defesa dos valores culturais do estado, especialmente no campo da criação literária”.



Mas, para além disso, a nova presidente deseja abrir a Academia para outros universos da arte, com ações que incluem o retorno do projeto “Música na APL".









A aproximação de jovens e do público em geral para explorar, por exemplo, a Casa Museu da Academia, também é desejo da nova diretoria.

“Nós temos muitas ideias para a Casa Museu, para que ela seja vista por todos. A restauração dos painéis do Século XIX que estavam cobertos, assim como queremos retomar o projeto de música , trazer os jovens para a Academia, proporcionar a visitação de escolas, especialmente as públicas, e multiplicar o que é feito na casa, publicizando em canais na internet”, ressaltou a nova presidenta, em conversa com a Folha de Pernambuco.

Terceira academia de letras do Brasil, a APL é ponto de produção literária importante no estado, e com papel fundamental na cultura, um reconhecimento que leva a vice-presidenta Lecticia Cavalcanti a reforçar o seu orgulho em integrar a casa.

“É uma espaço em que se deve cultuar a cultura e a língua portuguesa, e não é só isso. Além do que, é uma casa em que se convive com outros acadêmicos e com uma troca muito importante.



(...) Fazer parte disso é um grande privilégio”, pontuou Lecticia, complementando que ser vice de Margarida a faz sentir-se muito honrada, "porque ela é uma pessoa muito especial, tem uma história importantíssima para Pernambuco, sobretudo para a Academia”.

Zelar e estimular

Ficou a cargo da nova vice-presidenta proferir o discurso de posse da nova diretoria e, aclamada pelos presentes, Lecticia Cavalcanti iniciou sua fala agradecendo ao até então presidente da APL, Lourival Holanda, “que por sua imensa paixão pelas letras e pela literatura, com dedicação e equilíbrio, conduziu a casa democraticamente”.



Lecticia Cavalcanti, vice-presidenta da APL | Crédito: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco



A vice-presidente seguiu exaltando que, o tanto quando lhe é honroso assumir o cargo na Academia, é também uma grande responsabilidade. “Porque temos a relevante missão de zelar pelo passado literário e estimular seu estudo”.



Ainda no discurso, Lecticia ressaltou o desejo de que, por meio de ações coletivas e compartilhadas, seja possível zelar, resistir e defender esse imenso Patrimônio Cultural de Pernambuco, a APL, finalizando sua fala com uma citação de Augusto dos Anjos para, logo em seguida, receber a aclamação de um auditório tomado por autoridades, imortais e amantes da literatura pernambucana e brasileira.

“ ‘A esperança não murcha, ela não cansa, também com ela não sucumbe a crença. Vão-se os sonhos nas asas da descrença, voltam sonhos nas asas da esperança’. Viva, então, a Academia Pernambucana de Letras, e viva a cultura popular e profunda, que sobrevive na alma do povo brasileiro”.

