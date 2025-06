A- A+

ANIMAÇÃO Marge Simpson morreu? Público se revolta com episódio final da nova temporada da série Narrativa do episódio é ambientada no futuro e mostra o fantasma da matriarca tentando reunir os filhos

“Os Simpsons” pegou o público de surpresa mais uma vez. No último episódio da 36ª temporada, Marge Simpson aparece morta, o que causou revolta em alguns fãs nas redes sociais.

“Estão matando a Marge Simpson! Toda vez que a Disney faz alguma coisa, eles matam a mãe”, escreveu uma internauta. Outro comentou a notícia: “Parei de assistir ao programa há um tempo, mas isso é uma pena, cara. Você acabou de arruinar meu dia”.

Apesar das reclamações, não há indícios de que Marge deixará a série de animação. O episódio em questão, intitulado “Estranger Things”, interrompe a sequência cronológica da narrativa, mostrando acontecimentos em um futuro distante.



A trama retrata o funeral da matriarca. Mesmo morta, Marge aparece como fantasma, sentada em uma nuvem e observando sua família. Ela se preocupa em unir novamente Bart e Lisa, que estão afetivamente distantes um do outro.

Lisa paga para que Homer, agora viúvo, more em uma casa de repouso. Quando o Serviço de Proteção ao Idoso ameaça transferi-lo para a Flórida, ela se une aos irmãos para resgatá-lo.

O episódio termina de forma cômica. No céu, Marge Simpson fica feliz por ver os filhos juntos novamente e agradece o fato de poder se casar com outra pessoa no pós-vida. No final, ela aparece beijando o ex-Beatle Ringo Starr.

