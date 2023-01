A- A+

CINEMA Margot Robbie é destaque no filme 'Babilônia', que estreia 19 de janeiro nos cinemas No papel de Nellie La Roy, Robbie já está indicada a Melhor Atriz no Globo de Ouro e no Critics' Choice Awards

Interpretada por Margot Robbie, Nellie La Roy é o destaque do novo vídeo de bastidores de “Babilônia”, liberado hoje pela Paramount Pictures. A personagem principal do filme escrito e dirigido pelo vencedor do Oscar Damien Chazelle é uma atriz recém chegada em Hollywood buscando por uma oportunidade de estrelar filmes.

Inspirada em atrizes de filmes mudos da década 1920 como Joan Crawford, Jeanne Eagels e Alma Rubens, Margot conta que foi a história real da atriz Clara Bow que a ajudou a entender a personagem.

“Os pais de Clara nunca lhe deram uma certidão de nascimento porque já tinham perdido dois filhos e eles não acreditavam que ela viveria até a infância. Quando eu li isso, a personagem da Nellie realmente começou a fazer sentido para mim. Eu imagino que ela sentiu que todos os dias que vivia nesse mundo era um tempo emprestado, então ela vivia ao máximo todos os seus dias”, comenta a atriz.

“Babilônia” retrata histórias de ambições e excessos desmedidos de figuras do cinema em uma jovem Hollywood no período de transição dos filmes mudos para os falados. Além de Nellie La Roy, acompanhamos também Diego Calva como Manny Torres, um imigrante mexicano que faz pequenos trabalhos em sets e sonha com uma carreira na indústria cinematográfica, e Brad Pitt como o astro do cinema mudo Jack Conrad. Ambos os atores compartilham com Margot Robbie indicações ao Globo de Ouro e ao Critics’ Choice Awards. Além disso, o longa está indicado à categoria de Melhor Filme de Comédia ou Musical.

Confira o Trailer:



O elenco conta também com os atores Jovan Adepo, Jean Smart, Li Jun Li, Lukas Haas, P.J. Byrne, Olivia Hamilton, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving, Olivia Wilde e Tobey Maguire, que assina também a produção executiva do longa. “Babilônia” chega aos cinemas nacionais em 19 de janeiro.

