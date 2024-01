Margot Robbie se pronuncia pela primeira vez após polêmica por não ser indicada ao Oscar

A- A+

Após a polêmica instalada nas redes sociais sobre “Barbie”, a atriz Margot Robbie e a diretora Greta Gerwig, terem sido “esnobadas” pelo Oscar 2024, a protagonista do longa se pronunciou pela primeira vez. A atriz disse que não ficou chateada por não ser indicada, mas falou sobre o fato de Greta ter sido ignorada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

— Não há como ficar triste quando você sabe que é tão abençoada. Obviamente, acho que Greta deveria ser indicada como diretora, porque o que ela fez foi algo que só acontece uma vez na carreira, uma vez na vida, o que ela fez, realmente é. Mas foi um ano incrível para todos os filmes — disse ao Deadline.

Margot Robbie, protagonista do longa, não ficou dentre as cinco atrizes finalistas na disputa de melhor atriz. Emma Stone (“Pobres criaturas”), Lily Gladstone (“Assassinos da lua das flores”), Carey Mulligan (“Maestro”), Sandra Hüller (“Anatomia de uma queda”) e Annette Bening (“Nyad”) foram as indicadas.

Já Ryan Gosling, que interpreta Ken, segue na corrida por uma estatueta. Ele irá enfrentar Robert Downey Jr. (“Oppenheimer”), Robert De Niro (“Assassinos da lua das flores”), Sterling K. Brown (“American Fiction”) e Mark Ruffalo (“Pobres criaturas”).

Apesar da decepção, Margot afirmou que está “além de extasiada por termos recebido oito indicações ao Oscar”. “Barbie” concorre nas categorias Melhor Filme, Atriz Coadjuvante com America Ferrera, Ator Coadjuvante com Ryan Gosling, Figurino, Design de Produção e Melhor Roteiro Adaptado com Greta e Noah Baumbach.

— Nós nos propusemos a fazer algo que mudasse a cultura, afetasse a cultura, apenas causasse algum tipo de impacto. E já fez isso, e alguns, muito mais do que jamais sonhamos que faria. E essa é realmente a maior recompensa que poderia resultar de tudo isso — disse a atriz.

Veja também

Denúncia Influente psicanalista francês é acusado de agressão sexual sob hipnose