Ano novo Mari Fernandes, Nadson O Ferinha e Gustavo Lima estão na line-up do Réveillon Celebration Este ano, a festa celebra 20 edições com 12h de festa open bar e open food

Vizinha dos pernambucanos, Maceió, a capital alagoana, é o destino de muitos recifenses no Ano Novo. Este ano, o Réveillon Celebration celebra 20 anos com grandes atrações nacionais, 12h de festa open bar e open food e um palco 360 para o público celebrar em grande estilo as primeiras horas do ano novo.

Para receber 2024, em comemoração às duas décadas, o evento traz uma line-up recheada: Gusttavo Lima, Mari Fernandez, Dennis e Nadson “O Ferinha”. A festa acontece na praia de Jacarecica, localizada em Maceió.

No Réveillon Celebration, o público escolhe a área que mais faz sentido para sua celebração. O evento é dividido em cinco espaços: Arena Happiness, Make A Wish, Espaço Premium e Lounges Hope e Love. Todos contam com Open bar e Open food, com diferenças entre buffets e menu, vista para o palco e cartelas de bebidas. Conheça o diferencial de cada área aqui.

Os ingressos individuais estão disponíveis a partir de R$ 709,00 e variam de acordo com cada área. Em caso de grandes grupos, a festa conta com lounges exclusivos para 6 ou 10 pessoas. As vendas estão abertas em www.reveilloncelebration.com.br.

Celebration Week

Aqueles que preferem começar a comemorar a chegada do ano novo antes do dia 31, podem aproveitar as festas da "Celebration Week", dos dias 28 a 30 de dezembro, que antecedem o Réveillon Celebration 2024. A programação acontece no Cafe de La Musique Maceió.

No dia 28 de dezembro, Wesley Safadão e Bell Marques comandam o agito com a festa "Tropical". Já no dia seguinte, dia 29 de dezembro, Nattan, Felipe Amorim e Lipe Lucena vão encabeçar o "Cabaret". Para fechar com chave de ouro os festejos de pré-reveillon, o "Sururu" estará formado com Tarcísio do Acordeon, Hugo & Guilherme, e KVSH.

Os ingressos são vendidos separadamente ou em combos. Vale ressaltar que todas as festas que compõem o Celebration Week não possuem serviço de all inclusive. Os ingressos estão sendo vendidos no site oficial https://www.reveilloncelebration.com.br/ingressos/ a partir de R$ 260.

