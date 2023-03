A- A+

Música Mari Fernandez anuncia novas participações para seu novo DVD Além de Wesley Safadão e a dupla Maiara e Maraisa que já havia sido anunciados no projeto, se juntam as participações a dupla Hugo e Guilherme e Luisa Sonza

A cantora cearense Mari Fernandez grava no próximo dia 22 de março o seu segundo DVD, desta vez na cidade de São Paulo. Trazendo muitas novidades, o novo projeto audiovisual da artista vai contar com participações de peso. Entre os nomes confirmados para abrilhantar a noite, estão Wesley Safadão, a dupla Maiara e Maraisa, a dupla Hugo e Guilherme, e agora a artista Luisa Sonza.

Sempre surpreendendo e mostrando sua versatilidade artística, Mari Fernandez preparou um projeto inovador e especial para marcar uma nova fase de sua carreira, mais madura e plural. Ela que ficou conhecida pelo forró, prova que pode passear por outros estilos musicais com o mesmo carinho e talento.

“Não tenho nem palavras para explicar o que estou sentindo. É um mix de alegria, ansiedade e gratidão. Sou muito fã do trabalho da Luisa Sonza, ela é uma artista completa que me inspira muito. Fiquei muito honrada quando ela aceitou o convite de cantar comigo neste novo projeto. Vamos lascar o coração do povo literalmente”, conta a cantora.

Para os fãs entrarem no clima, Mari lançou a guia de três músicas em suas redes sociais: “Eu Te Amo Mas Te Odeio”, “Deixa Eu Viver” e “É Pra Sofrer Calado”.

“Estou muito grata por esse momento da minha carreira. Acabo de fazer minha primeira turnê internacional e foi muito especial ver onde minha música chegou. Sempre quis conhecer os Estados Unidos e cantar lá. Graças a Deus consegui. Tenho certeza que o público vai abraçar e curtir esse trabalho que para mim é muito importante”, comenta Mari.

