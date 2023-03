A- A+

Música Mari Fernandez confirma participação de Wesley Safadão na gravação do seu novo DVD O artista é o primeiro nome divulgado do novo projeto de Mari que promete surpreender o público no dia 22 de março, no Espaço Unimed, em São Paulo

Essa vem pra lascar o coração. Mari Fernandez anunciou nesta semana a primeira participação confirmada do seu novo projeto audiovisual: Wesley Safadão. O encontro está sendo considerado como um dos mais pedidos nas redes sociais da cantora e será o primeiro entre os dois artistas. A música será gravada no dia 2 de março, no Espaço Unimed, em São Paulo.



O DVD de Mari está sendo considerado como um marco de consolidação da carreira da artista que conta com 3.5 bilhões de streamings nas plataformas de música, 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 09 músicas no top 200 do país. A expectativa é grande não só para os fãs, mas para a cantora que não vê a hora desse dia chegar.



“Estou muito ansiosa e fiquei muito honrada que o Wesley aceitou o convite. Tê-lo como uma das participações nesse DVD é incrível. Admiro demais o seu trabalho e tenho certeza que a nossa música juntos vai conquistar a galera. Ela é especial e tá de lascar o coração”, comenta Mari.

Para dar um spoiler de como será o grande dia, Mari lançou a guia de três músicas em suas redes sociais: “Eu Te Amo Mas Te Odeio”, “Deixa Eu Viver” e “É Pra Sofrer Calado” para o público entrar no clima.





Veja também

COPIOU Nelly Furtado cobra direitos autorais pelo hit brasileiro "Lovezinho"; entenda