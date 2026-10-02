Sex, 02 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta02/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FAMOSOS

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro anunciam nascimento da filha: "Nosso maior presente chegou"

As duas se casaram em outubro de 2025 e anunciaram a gravidez em março deste ano

Reportar Erro
Mari Fernandez e a influenciadora Júlia Ribeiro anunciaram o nascimento da filha, Isabela, nessa quinta-feira, 1&ordm;Mari Fernandez e a influenciadora Júlia Ribeiro anunciaram o nascimento da filha, Isabela, nessa quinta-feira, 1º - Foto: Reprodução/Instagram (@marifernandez; @juliaaribeirol)

A cantora Mari Fernandez e a influenciadora Júlia Ribeiro anunciaram o nascimento da filha, Isabela, nessa quinta-feira, 1º. A bebê nasceu às 13h22, em São Paulo, após a influenciadora passar por um processo de fertilização in vitro para realizar o sonho de ser mãe.

As duas compartilharam registros da chegada da filha nas redes sociais e celebraram o momento com a mensagem: "Nosso maior presente chegou".

Mari também publicou uma declaração para Júlia, destacando a força da esposa durante o parto. "Meu amor, eu te amo muito! Hoje você foi mais forte e mais guerreira do que nunca. Vi você dar a vida pela vida da nossa filha e vi de perto o quanto você foi forte até o final", escreveu no Story.

A cantora ainda afirmou que tem orgulho da companheira e agradeceu pelo nascimento da filha. "Obrigada por me dar o presente mais lindo das nossas vidas. Nossa Isabela é perfeita! Amo vocês mais do que tudo!", declarou.

Leia também

• Sessão de "A Odisseia" marca estreia de novo sistema de exibição do Cinema São Luiz

• Cinema fantástico pernambucano ganha destaque em vitrine internacional no Festival de Sitges

• Anitta diz que empresária a pressionou a mudar aparência no início da carreira: "Eu era feia"

Como foi a gravidez de Júlia?
Mari Fernandez e Júlia Ribeiro estão juntas há quase cinco anos e decidiram aumentar a família por meio do método ROPA (Recepção de Óvulos da Parceira). A influenciadora engravidou após a segunda transferência embrionária, já que a primeira tentativa não resultou em gestação.

As duas se casaram em outubro de 2025 e anunciaram a gravidez em março deste ano. Em abril, realizaram um chá revelação em Fortaleza, no Ceará, com a presença de familiares e amigos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter