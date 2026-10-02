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FAMOSOS Mari Fernandez e Júlia Ribeiro anunciam nascimento da filha: "Nosso maior presente chegou" As duas se casaram em outubro de 2025 e anunciaram a gravidez em março deste ano

A cantora Mari Fernandez e a influenciadora Júlia Ribeiro anunciaram o nascimento da filha, Isabela, nessa quinta-feira, 1º. A bebê nasceu às 13h22, em São Paulo, após a influenciadora passar por um processo de fertilização in vitro para realizar o sonho de ser mãe.

As duas compartilharam registros da chegada da filha nas redes sociais e celebraram o momento com a mensagem: "Nosso maior presente chegou".

Mari também publicou uma declaração para Júlia, destacando a força da esposa durante o parto. "Meu amor, eu te amo muito! Hoje você foi mais forte e mais guerreira do que nunca. Vi você dar a vida pela vida da nossa filha e vi de perto o quanto você foi forte até o final", escreveu no Story.

A cantora ainda afirmou que tem orgulho da companheira e agradeceu pelo nascimento da filha. "Obrigada por me dar o presente mais lindo das nossas vidas. Nossa Isabela é perfeita! Amo vocês mais do que tudo!", declarou.

Como foi a gravidez de Júlia?

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro estão juntas há quase cinco anos e decidiram aumentar a família por meio do método ROPA (Recepção de Óvulos da Parceira). A influenciadora engravidou após a segunda transferência embrionária, já que a primeira tentativa não resultou em gestação.

As duas se casaram em outubro de 2025 e anunciaram a gravidez em março deste ano. Em abril, realizaram um chá revelação em Fortaleza, no Ceará, com a presença de familiares e amigos.

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