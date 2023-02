Mari Fernandez lança feat com Mc Ryan e MC Daniel nesta quinta-feira

A- A+

O ano mal começou e Mari Fernandez ataca novamente. Desta vez, a rainha dos hits chega com uma parceria que promete esquentar ainda mais a temperatura neste Carnaval. Sempre surpreendendo e mostrando sua versatilidade artística, no dia 09 de fevereiro, ela lança “Love Absurdo” com um feat envolvente com MC Ryan (Tubarão) e MC Daniel (Falcão).

A parceria de milhões chega para conquistar os foliões sedentos por novidades e, é claro, com aquele combo que todo mundo ama: música chiclete e letra com recado certeiro e dancinha contagiante. O trio sabe exatamente o que o público gosta e os números não mentem, é só ver o sucesso que fazem nas plataformas de música. Para marcar esse encontro, produziram um clipe especial que será divulgado no mesmo dia, para todo mundo aprender a música e cair na coreografia até o Carnaval.

“Essa música é muito boa. Tenho certeza que a galera vai se identificar com a letra e sair cantando para aquela pessoa que mexe com suas estruturas. Tem tudo para ser a música deste carnaval com essa mistura bem brasileira do piseiro com o funk. Os meninos são muito talentosos e fiquei muito feliz de terem topado essa parceria ", comenta Mari.

