A- A+

SÃO JOÃO 2026 Orelhão amarelo em Caruaru marca ação da cantora Mari Fernandez nos festejos juninos da cidade Cantora inicia maratona junina na "Capital do Forró" com show neste sábado (30), no Pátio de Eventos

Qual a relação entre um orelhão amarelo na Feira de Caruaru e no famoso letreiro da "Capital do Forró", com a cantora Mari Fernandez?

Decerto, para os fãs da artista cearense, um enigma logo desvendado, facilitado inclusive pela frase "Telefone Sem Fio Começa Aqui" estampada no aparelho.



Se a ideia era chamar atenção e levantar especulações, deu certo. O desfecho foi revelado e trata-se de uma campanha de um dos nomes fortes da sofrência da música brasileira, Mari Fernandez, para anunciar sua participação no São João de Caruaru.







A cantora tem show marcado para este sábado (30), no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga. Antes, ela faz um pocket show na cidade, no espaço Seu Zé Lounge e Bar.

O "Telefone Sem Fio" que consta no orelhão, aliás, é uma das músicas da artista, recém-lançada, e que deve integrar o repertório do show no palco da "Capital do Forró".



Será em Caruaru, no Agreste pernambucano, que ela inicia a maratona dos festejos juninos, passando também por sua terra, Alto Santo, no Ceará - a cidade, inclusive, dá nome ao projeto da temporada junina da artista, "São João MFZ de Alto Santo".

O orelhão misterioso surgido em Caruaru também foi instalado em Campina Grande, na Paraíba.

Agenda

Além de Caruaru e Campina Grande, duas das "capitais" mais fortes do período junino, Mari Fernandez passa, ainda, por Petrolina (PE) e por Belém (PA).



Serão mais de 40 shows palcos afora, em uma época que ela trata como "muito especial".

"É quando a gente sente de perto a força da nossa cultura, a energia das festas e o carinho das pessoas. Estou muito feliz em começar essa maratona e viver o maior São João da minha carreira", ressalta Mari.

Veja também