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FAMOSOS Mari Saad e Rômulo Arantes Neto anunciam que vão ser pais pela primeira vez: "maior presente" O casal decidiu dividir a notícia com fãs e seguidores por meio de um vídeo gravado ao ar livre

A influenciadora Mari Saad e o ator Rômulo Arantes Neto anunciaram nesta sexta-feira, 3, que estão à espera do primeiro filho. A novidade foi compartilhada nas redes sociais, onde o casal celebrou o momento especial com uma mensagem emocionante. "Nosso maior presente está a caminho", escreveram. Os dois oficializaram a união em março de 2024.

Sempre discretos em relação à vida a dois, Mari e Rômulo decidiram dividir a notícia com fãs e seguidores por meio de um vídeo gravado ao ar livre. Nas imagens, o casal aparece trocando carinhos em meio à natureza, em clima de celebração. Em um dos momentos mais marcantes, o ator surge acariciando a barriguinha da influenciadora, que já está evidente.

A publicação rapidamente foi tomada por mensagens de carinho de amigos, famosos e admiradores. "Ai, meu Deus! Todo amor do mundo", escreveu a atriz Larissa Manoela.

"LINDEZAAAAAAAA!!!!!!!! Saúde, saúde, saúde pra essa família lindaaaa!!!!", desejou a apresentadora e ex-BBB Ana Clara. Gabriela Pugliesi também comemorou a novidade: "Não vejo a hora de programinhas de mamães e filhinhos". Já uma fã da influenciadora comentou: "A criança mais linda do mundo vai nascer!!!!! Minha blogueiraaaaa preferida agora é mamãe!!! Aaahhhh genteeeeee".

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