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ANIVERSÁRIO Maria Bethânia 80 anos: a voz que o tempo não alcança Entre a música, a literatura, a fé e a cena, a artista baiana construiu uma das obras mais originais da cultura brasileira e redefiniu o papel da intérprete na música popular

Quando Maria Bethânia sobe ao palco, a canção deixa de ser apenas música. Vira rito, memória, literatura, reza e espetáculo. Há mais de seis décadas, a artista baiana ocupa um lugar singular na cultura brasileira.

Aos 80 anos, celebrados hoje (quinta-feira, 18 de junho), ela segue desafiando classificações e atravessando gerações com uma obra construída entre a delicadeza dos poemas, a força das tradições populares e a intensidade de uma voz que aprendeu a contar o Brasil por dentro.

Em sua lida, devoção, Bethânia tornou-se uma instituição cultural, uma guardiã da palavra, uma intérprete capaz de transformar canções, poemas e memórias em matéria viva, que vibra, incandescente.

As raízes no Recôncavo

Poucas vozes carregam tantas camadas da cultura brasileira quanto a de Maria Bethânia. Nela convivem os sinos das igrejas do Recôncavo, os atabaques dos terreiros, a poesia de Fernando Pessoa, os amores de Chico Buarque, as inquietações de Caetano Veloso e as memórias de um país que aprendeu a se reconhecer em suas canções.

Nascida em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, em 1946, Maria Bethânia cresceu cercada por um universo cultural que mais tarde se tornaria um dos pilares de sua obra.

Procissões, sambas de roda, festas populares, cantos religiosos, terreiros, bandas de música e histórias transmitidas de geração em geração faziam parte do cotidiano da cidade.

Filha de José Teles Veloso e de dona Canô, Bethânia cresceu em uma casa onde a música e a literatura circulavam naturalmente. Foi nesse ambiente que desenvolveu uma relação precoce com a força da palavra e com a musicalidade presente nas narrativas populares.

Embora frequentemente apresentada ao público como irmã de Caetano Veloso, sua personalidade artística sempre seguiu caminhos próprios. Enquanto Caetano se tornaria um dos grandes pensadores da canção brasileira, Bethânia desenvolveu uma linguagem mais intuitiva, emocional e profundamente conectada à oralidade.

A noite em que o Brasil descobriu Bethânia

O primeiro grande capítulo de sua trajetória nacional foi escrito em 1965. Aos 19 anos, ela assumiu o lugar de Nara Leão no espetáculo “Opinião”, um dos marcos da produção cultural brasileira durante os primeiros anos da ditadura militar.

A jovem baiana ainda era praticamente desconhecida quando subiu ao palco para interpretar "Carcará". O impacto foi imediato. A potência vocal, a intensidade dramática e a maneira singular de ocupar a cena transformaram aquela apresentação em um acontecimento histórico. Era o nascimento de uma intérprete com uma força cênica raramente vista até então.

Uma ponte entre música e literatura

Se existe uma marca que distingue Maria Bethânia da maioria dos artistas brasileiros, é sua relação com a literatura. Ao longo de décadas, ela aproximou milhões de pessoas da poesia e da prosa brasileiras e portuguesas. Fernando Pessoa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Gullar, Manoel de Barros e Adélia Prado são apenas alguns dos autores incorporados ao seu repertório.

Em seus espetáculos, poemas sempre fizeram parte da arquitetura narrativa do show. A palavra falada tem o mesmo peso da palavra cantada. Com isso, Bethânia ajudou a criar um espaço raro na cultura de massa brasileira: um lugar onde literatura e música dialogam em pé de igualdade.

O sagrado como linguagem

A espiritualidade ocupa um lugar central em sua trajetória artística. Ao longo dos anos, Bethânia incorporou à sua obra elementos do catolicismo popular, do candomblé e de diversas manifestações religiosas presentes na formação cultural brasileira. Em seus discos e espetáculos, santos, orixás, rezas, cantigas tradicionais e referências litúrgicas convivem naturalmente.

Essa presença da fé nunca aparece como ornamento ou discurso. Surge como parte constitutiva de sua visão de mundo e de sua compreensão sobre a identidade brasileira.

Popular sem abrir mão da profundidade

Nas décadas de 1970 e 1980, Maria Bethânia consolidou-se como uma das artistas mais populares do país. Em 1978, lançou “Álibi”, seu disco de maior sucesso comercial, com cerca de 1 milhão de cópias vendidas, feito pioneiro para uma cantora brasileira.

O aspecto mais notável dessa fase foi sua capacidade de conciliar sucesso comercial e rigor artístico. Na contramão do mercado, ela manteve a aposta em repertórios sofisticados, espetáculos elaborados e projetos conceituais. Poucos artistas brasileiros conseguiram estabelecer uma relação tão sólida entre popularidade e densidade estética.

Palco: território de invenção

A dimensão teatral sempre foi uma das características centrais de sua obra. Os shows de Bethânia nunca se limitaram a apresentações musicais. São erigidos como experiências completas, em que iluminação, figurinos, textos, silêncio e movimentação cênica obedecem a uma dramaturgia cuidadosamente planejada.

Ao longo dos anos, ela transformou o palco em um espaço de encontro entre diferentes linguagens artísticas, fazendo da performance uma extensão natural de sua interpretação. É nesse território que sua arte talvez alcance a forma mais completa.

A artista que atravessou o tempo

Aos 80 anos, Maria Bethânia permanece como uma das figuras mais respeitadas da cultura brasileira. Sua importância ultrapassa a dimensão da música. Ela ajudou a ampliar o espaço da literatura na canção popular, valorizou tradições culturais historicamente marginalizadas e demonstrou que a interpretação pode ser tão criativa quanto a composição.

Em uma época marcada pela rapidez e pelo consumo instantâneo, sua trajetória reafirma a importância da escuta, da memória e da palavra.

Mais do que uma cantora extraordinária, Bethânia tornou-se uma narradora do Brasil. Em sua voz convivem o Recôncavo Baiano e as grandes cidades, o passado e o presente, a tradição e a invenção.

Por isso, sua obra continua tão atual: porque fala menos sobre o seu tempo e mais sobre aquilo que permanece, independentemente dele.



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