MÚSICA Maria Bethânia anuncia data de show extra no Teatro Guararapes Após os ingressos do show no dia 5 de abril se esgotarem em poucos minutos, a cantora anunciou uma apresentação extra

A cantora Maria Bethânia divulgou, nesta quarta-feira (1), que o show extra anunciado para Pernambuco vai acontecer no dia 6 de abril, às 21h, no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco (Cecon). A artista anunciou a apresentação extra após os ingressos para o show marcado para 5 de abril esgotarem em poucos minutos. As vendas dos ingressos começam nesta sexta-feira (3), às 10h, e vão ocorrer na bilheteria do local da apresentação e pela internet.

O show traz sucessos de sua carreira, músicas dos trabalhos mais recentes e canções inéditas em sua voz. O fio condutor utilizado pela cantora, que também responde pela direção artística e roteiro, dialoga com os repertórios apresentados nas duas elogiadas lives que ela realizou em 2022 (Globoplay e Educadora FM da Bahia).

Compositores anteriores à sua geração, compositores contemporâneos e outros que surgiram posteriormente, se fazem presentes no generoso repertório do show: Adelino Moreira (Negue) Paulo Vanzolini (Volta por cima), Caetano Veloso (Reconvexo), Chico Buarque (Olhos nos olhos), Chico César (Estado de Poesia), Belchior (Galos noites e quintais), Xande de Pilares, Carlinhos Madureira e Gilson Bernini (Está escrito).

Acompanhada pelos músicos Romulo Gomes (contrabaixo), João Camarero (violão de 7 cordas), Lan Lahn (percussão), Paulo Dafilin (violão, viola e guitarra), Marcelo Costa (percussão) e Marcelo Calder (regência, piano e acordeom), Bethânea segue se reinventando com o show que já passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória da Conquista e impactou uma enorme legião de fãs das mais diversas gerações e tribos.

“Conheço a voz de Bethânia desde dentro: ela foi desenvolvendo pertinho de mim – e tinha os elementos genéticos que estão presentes na minha própria voz, na de meus outros irmãos, na de meus filhos. A personalidade forte de Bethânia sempre foi a que se sente quando ela entra no palco, num restaurante ou em uma sala de estar. Sua voz também sempre foi assim peculiar, com tons de cobre e de água-marinha. É uma textura que veicula sentimento e inteligência intensos e imediatos. É uma voz-pessoa, indissociável. E desde sempre atada à música através da poesia.” (Caetano Veloso – 2012)

Serviço:

Show Maria Bethânia

Quando: Data extra no dia 06 de abril às 21:00

Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Olinda

Ingressos: Vendas sexta-feira (3) a partir das 10h. Na Bilheteria do Teatro ou no site ou App. R$ 480,00 (inteira) ou R$ 240,00 (meia)

