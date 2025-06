Maria Bethânia anuncia turnê de 60 anos de carreira; veja datas, locais e preços de ingresso

A- A+

Depois de se apresentar pelo Brasil com o irmão, Caetano Veloso, Maria Bethânia agora vai subir aos palcos sozinha, numa celebração aos 60 anos de carreira. Foram anunciadas nesta segunda-feira datas de shows especiais no Rio, São Paulo e Salvador a partir de setembro deste ano.

No Rio, são quatro dias de apresentação (06, 07, 13 e 14 de setembro), no Vivo Rio. Em São Paulo, no Tokio Marine Hall, os shows estão programados para 04, 05, 11 e 12 de outubro. Na Concha Acústica de Salvador, ela canta em 15 de novembro.





Venda de ingressos

A pré-venda para clientes do cartão Elo é nos dias 30 de junho e 01 de julho, a partir das 10h (no site) e e 11h nas bilheterias oficiais. Para o público geral, a venda começa no dia 03 de julho, no site e presencial.

Quanto custa o ingresso do show de Bethânia no Rio?

Os valores do Vivo Rio variam de R$ 540 a R$ 980 (inteira), sem as taxas de serviços online, que não são cobradas na bilheteria física, que fica na parte Sul do Engenhão. Confira abaixo a tabela completa.

Setor 3: R$ 270 meia-entrada / R$ 540 inteira

Frisa: R$ 340 meia-entrada / R$ 680 inteira

Setor 2: R$ 360 meia-entrada / R$ 720 inteira

Camarote C: R$ 390 meia-entrada / R$ 780 inteira

Setor 1: R$ 410 meia-entrada / R$ 820 inteira

Camarote B: R$ 420 meia-entrada / R$ 840 inteira

Camarote A: R$ 470 meia-entrada / R$ 940 inteira

Camarote AA e Setor VIP: R$ 490 meia-entrada / R$ 980 inteira

Quanto custa o ingresso do show de Bethânia em São Paulo?

Os valores do Tokyo Marine Hall variam de R$ 440 a R$ 980 (inteira), sem as taxas de serviços online, que não são cobradas na bilheteria física (R. Bragança Paulista, 1281 - Várzea de Baixo). Confira abaixo a tabela completa.

Cadeira alta: R$ 220 meia-entrada / R$ 440 inteira

Setor 2: R$ 290 meia-entrada / R$ 580 inteira

Setor 1: R$ 360 meia-entrada / R$ 720 inteira

Setor Vip: R$ 410 meia-entrada / R$ 820 inteira

Frisas: R$ 470 meia-entrada / R$ 940 inteira

Setor Diamante e Camarote: R$ 490 meia-entrada / R$ 980 inteira

Quanto custa o ingresso do show de Bethânia em Salvador?

Ainda não há informações sobre venda na bilheteria.

Plateia lote estreia: R$ 240 meia-entrada / R$ 480 inteira

Plateia lote 2: R$ 280 meia-entrada / R$ 560 inteira

