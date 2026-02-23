A- A+

FESTIVAL Maria Bethânia cancela show no Coala Festival Portugal; Caetano Veloso é anunciado como substituto Organização do evento comunicou a saída da artista por "motivo de força maior" e confirmou o irmão da cantora como nova atração principal

A participação de Maria Bethânia na edição portuguesa do Coala Festival não acontecerá mais em 2026. A decisão foi divulgada nesta segunda (23), nas redes oficiais do evento, que será realizado em Cascais, no fim de maio, e tinha a artista entre os nomes de destaque da programação.

"Maria Bethânia e o Coala Festival Portugal informam que a artista não mais se apresentará na edição deste ano do festival", afirmou o comunicado.

"Seguimos cheios de expectativas em ainda viver esse encontro juntos em outro momento", pontuou a organização do Coala.

Pouco depois da confirmação do cancelamento, o festival anunciou quem assumirá o espaço deixado pela cantora: seu irmão Caetano Veloso. O músico passa a integrar o line-up como uma das atrações centrais.

"Um dos maiores nomes da música brasileira. Com uma carreira que atravessa mais de cinco décadas, marcada por inovação, poesia e uma presença cultural imensurável. Um ícone que dispensa apresentações", afirmou a organização do evento em suas redes sociais.

Em resposta à imprensa, a equipe do festival declarou que a mudança ocorreu por “motivo de força maior”.

Veja também