Maria Bethânia e filho de Cássia Eller gravam dueto em disco e ele dá um beijo nela, veja vídeo

Maria Bethânia e Chico Chico, filho de Cássia Eller, gravaram uma canção juntos. "Em nome de Deus", do compositor e poeta capixaba Sérgio Sampaio (1947-1994), foi a música que eles escolheram para registrar em dueto no disco "Biscoito fino", que a gravadora homônima lança na semana que vem.

No último sábado (22), Bethânia recebeu Chico Chico para uma participação especial no show que a artista baiana fez Manouche, casa de shows na Zona Sul do Rio de Janeiro.

E lá pelas tantas, durante a performance, o rapaz de 29 anos tascou um beijo na cantora, que abriu um sorrisão e se derreteu toda assim que ele deixou o palco:

"Ganhei até um beijo, gente. Um beijo de um moço bonito desse. Que calor!", ela brincou com o público, enquanto se abanava.

Chico Chico estava nervosíssimo em dividir o palco com Maria Bethânia momentos antes da apresentação, durante o ensaio, ele mal conseguia trocar um olhar com a cantora. Na hora agá, no entanto, ele deixou a timidez de lado e até protagonizou o tal momento "fofo" com a artista.

