Maria Bethânia faz show no Recife, em duas apresentações no Guararapes; saiba mais

Para o Recife não basta, aliás, nunca bastou ter Maria Bethânia em uma única noite no palco. Tão certo quanto a infalibilidade de afirmar ser ela a maior intérprete da Música Popular Brasileira, é passar pelo frisson de ter uma apresentação sua anunciada por aqui destruída em minutos, ao se deparar com o esgotar dos ingressos para assisti-la.

Para esta sexta-feira (9), no Teatro Guararapes, os bilhetes ficaram indisponíveis tão logo foram liberados, e uma segunda noite extra, sábado (10), divulgada dias depois, levou a uma média de 40 mil acessos simultâneos no site e na plataforma de vendas que não tardaram em ter ocupados os cerca de dois mil lugares do espaço, em Olinda.

Vale ressaltar, o show deveria ter ocorrido no início de abril, mas em decorrência da Semana Santa - a apresentação seria nos dias 5 e 6 - foi remarcado para 27 e 28 deste mesmo mês. Por motivos de saúde, um novo anúncio, feito pela própria artista baiana em redes sociais, postergou mais uma vez sua presença no palco pernambucano, desta feita a nova data havia ficado para hoje e amanhã, dias 9 e 10 de junho.



O amor pelo Recife

Bethânia, 76, em shows por aqui, não chega a ser uma excepcionalidade. Ela sempre inclui os ares pernambucanos em suas andanças palcos País afora e assumidamente não hesita em afirmar seu apreço pelas bandas de cá.

"Quem é que diz não para o Recife? Eu não digo", bradou, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco em meio à estranheza da ausência do Carnaval de 2021, em decorrência da pandemia.

E ela não diz mesmo, e essa é exatamente uma das razões que a torna à parte de tudo e de tantos dentro do universo da arte e do entendimento que carrega sobre o ofício de (en)cantar há mais de cinco décadas de carreira.



Aos que vão integrar o seleto rol contemplativo dos shows de amanhã e de sexta, cujo roteiro e direção artística têm a assinatura da própria Bethânia, será apresentado por ela um passeio de clássicos de sua trajetória mesclado a trabalhos mais recentes e algumas canções inéditas embaladas por Rômulo Gomes (contrabaixo), João Camarero (violão de 7 cordas), Lan Lahn (percussão), Paulo Daflin (violão, viola e guitarra), Marcelo Costa (percussão) e Marcelo Calder (regência, piano e acordeon).

Do irmão, Caetano, Bethânia descerra "Reconvexo" e de Chico Buarque, "Olhos nos Olhos". "Estado de Poesia", de Chico César, também ganha a interpretação irretocável da artista que deve enveredar pelo samba de Xande de Pilares, Carlinhos Madureira e Gilson Bernini "Está Escrito", não sem antes percorrer Adelino Moreira com "Negue" e Paulo Vanzolini em "Volta por Cima", entre outras canções que integrarão o repertório das duas noites que quiçá serão enaltecidas com a novíssima "Em Nome de Deus" - música de Sérgio Sampaio (1947-1994) interpretada por ela e por Chico Chico, filho de Cássia Eller.

Lançada em abril nas plataformas digitais no disco "Biscoito Fino" - da gravadora homônima - "Em Nome de Deus" foi mote para juntar ela e o filho de Cássia no mesmo palco em show realizado este ano, em uma casa de shows carioca para 150 pessoas que ouviram também a versão primorosa de Bethânia para a composição de Sueli Costa, "Coração Ateu", do seu repertório uma das que, decerto, estarão entre as mais aclamadas pelo público do Recife que também desconhece o que é dizer não a Bethânia.

Serviço

Show de Maria Bethânia

Quando: Hoje e amanhã, 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Olinda)

Ingressos esgotados

Instagram: @mariabethaniaoficial

