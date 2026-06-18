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80 ANOS Maria Bethânia ganha três álbuns comemorativos em seu aniversário de 80 anos Lançamentos resgatam encontros marcantes, canções em novelas e a dimensão espiritual da obra da cantora; dueto inédito com Zeca Veloso chega oficialmente às plataformas

No dia em que completa 80 anos, nesta quinta (18), Maria Bethânia recebe uma homenagem à altura de sua trajetória.

A gravadora Biscoito Fino disponibiliza nas plataformas digitais três coletâneas dedicadas a diferentes vertentes da obra da artista baiana, reunindo gravações que atravessam décadas de carreira e ajudam a iluminar a amplitude de seu repertório.

Batizados de “Encontros”, “Novelas” e “Fé”, os lançamentos percorrem caminhos distintos da discografia de Bethânia, entre parcerias musicais, canções que marcaram a teledramaturgia brasileira e interpretações ligadas à espiritualidade – uma das marcas mais profundas de sua produção artística.

Parcerias

Entre os destaques da coletânea “Encontros” está a chegada oficial às plataformas de “Chega de Saudade”, clássico de Tom Jobim e Vinicius de Moraes interpretado por Maria Bethânia ao lado do sobrinho Zeca Veloso.

A gravação havia sido realizada em 2021 para uma campanha publicitária e permanecia indisponível comercialmente.

O álbum também evidencia a capacidade da cantora de estabelecer diálogos com artistas de diferentes épocas e estilos.

O repertório reúne registros ao lado de nomes como Alcione, Angela Ro Ro, Edu Lobo, Carminho, Gal Costa, Alceu Valença, Gloria Groove, Chico César, João Camarero, Chico Chico e Maíra Freitas, além de encontros familiares com Caetano Veloso, Moreno Veloso, Zeca Veloso e Tom Veloso.

Da televisão

A relação entre a voz de Bethânia e as novelas brasileiras é o eixo central da compilação “Novelas”.

O álbum reúne músicas que integraram trilhas sonoras de produções exibidas ao longo dos últimos anos e que ajudaram a construir a atmosfera de algumas das histórias mais populares da televisão.

Entre elas estão obras presentes em títulos como “Sinhá Moça”, “Velho Chico”, “Salve Jorge”, “Êta Mundo Bom!” e “Pantanal”.

O conjunto também traz uma raridade aguardada por admiradores da cantora: sua interpretação de “Trocando em Miúdos”, até então ausente dos serviços de streaming.

Devoção

Já em “Fé”, o foco recai sobre uma dimensão inseparável da trajetória de Maria Bethânia: a espiritualidade. O repertório evidencia a convivência entre referências católicas e tradições de matriz africana, elementos que atravessam sua obra desde os primeiros anos de carreira.

Canções como “Ave Maria”, “Canto de Oxum”, “A Dona do Raio e do Vento”, “Santa Bárbara” e “Oração de Mãe Menininha” compõem um mosaico que traduz a devoção da intérprete e a presença do sincretismo religioso em sua expressão artística.

A pesquisa musical e a curadoria dos repertórios das três coletâneas foram realizadas pelo jornalista Renato Vieira, responsável pela seleção das faixas que integram a celebração dos 80 anos de uma das vozes mais emblemáticas da música brasileira.



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