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FAMOSOS Maria Bethânia homenageia Gal Costa no dia em que a cantora faria aniversário: "Voz imortal" Intérprete relembrou o começo da carreira e não poupou elogios à amiga que morreu em novembro de 2022, aos 77 anos

Maria Bethânia homenageou Gal Costa no dia em que a cantora faria aniversário de 81 anos. No Instagram compartilhou um vídeo com a seguinte legenda: "Gal para sempre! O cristal na voz. Todo 26 de setembro sempre será o dia de reverenciar a voz imortal de Gal Costa". Gal morreu em novembro de 2022, aos 77 anos.



— A voz da Gal era uma voz única. Não se conhecia. Nara Leão, Sylvinha Telles, Maysa... essas eram as grandes vozes do momento, todas lindas, cada uma com a sua particularidade. Mas voz, como Dalva de Oliveira, era Gal — diz Bethânia. — Sempre me comoveu e sempre me chamou muito a atenção [...] esse cristal na voz, que para mim é o que ela tem. É uma coisa de Deus. Deus botou ali. Não conheço outro timbre, nem aquela pureza sonora numa voz feminina nesse período, para a minha geração, e não conheço outra depois também. Eu acho que a voz dela é uma coisa rara.



No vídeo em que a intérprete relembra o começo das carreiras de ambas, nos anos 1960, em Salvador, aparecem trechos dos documentários "O Nome Dela é Gal" (2017) e "Os Doces Bárbaros" (1976).





Bethânia também trocou a foto de perfil na rede social para uma com a voz de "Baby", "Folhetim", "Chuva de Prata" e mais tantos sucessos.

Juntas, as duas dividiram as vozes inúmeras vezes ao longo das décadas, em músicas como "Esotérico" (em "Doces Bárbaros", de 1976) e "Sonho meu" (no disco "Álibi", de 1978). O dueto em "Minha mãe" ("A Pele do Futuro", de 2018) foi o último.





Gal Costa e Maria Bethânia — Foto: Reprodução/Instagram

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