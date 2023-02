A- A+

MÚSICA Maria Bethânia: com 40 mil acessos simultâneos, ingressos para show extra voltam a esgotar Assim como ocorreu para a primeira noite de apresentação no Teatro Guararapes, em abril, bilhetes para show extra de Bethânia têm procura excessiva pelos fãs da cantora

Com pelo menos 40 mil acessos simultâneos pontualmente às 10h desta sexta-feira (3), quando oficialmente foram abertas as vendas para o show extra da cantora Maria Bethania no Teatro Guararapes, em Olinda, no próximo dia 6 de abril, os ingressos para a apresentação da artista baiana pelas bandas de cá, voltaram a se esgotar rapidamente.



Às 10h08 da manhã de hoje, estavam disponíveis apenas 15 bilhetes para o setor Platéia - que fica mais próximo ao palco. Já os ingressos para o setor Balcão, no mesmo horário, haviam esgotado. Os bilhetes para este setor estavam à venda a partir de R$ 140 (meia-entrada). Já na Platéia a partir de 240 (meia-entrada).



Às 10h08 da manhã desta sexta-feira (3), restavam pouquíssimos ingressos para o show da artista baiana

A abertura das vendas para o show extra foi anunciada tão logo reclamações de fãs, dezenas deles, vieram às redes - da própria Bethania, inclusive, em seu Instagram - anunciar que não haviam conseguido adquirir os bilhetes.

A segunda noite de show seria, então, um alento, mas novamente o que rolou foi frustração para outra "leva" de apaixonados pela artista baiana, que não obteve êxito na compra dos ingressos.



De acordo com a produção local do show de Maria Bethânia em Olinda, um mapeamento feito no Sympla - ponto de venda para o show, além da bilheteria do próprio Teatro Guararapes - no momento da abertura das vendas, às 10h de hoje, computou 40 mil acessos simulltâneos pelos lugares no Teatro Guararapes - que comporta um público de duas mil pessoas.

Outra curiosidade acerca da dificuldade em adquirir os ingressos para o show, é de que a procura vem de localidades diversas do Nordeste, para além da capital pernambucana e de outras regiões do estado. Isso faz com que a busca pelos bilhetes aumente consideravelmente.





Ainda sobre o esgotar tão rapidamente os ingressos, tal qual aconteceu para o primeiro dia do show, 4 de abril, questionada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a produção adiantou que não há reservas de bilhetes.

A afirmação não corrobora, portanto, com o que fãs da cantora têm levantado sobre uma suposta "máfia" de ingressos, fato que justificaria a não disponibilidade de assentos no teatro, já na abertura das vendas, às 10h - levando em consideração o plantão que boa parte dos que desejam ir ao show fazem, ao aguardar a liberação das vendas desde muito antes do horário previamene anunciado.



Deve ser levado em consideração, também, que o fluxo de compra e venda de ingressos via site ou APP depende de um processo de aprovação para quem, por exemplo, efetua o pagamento em cartão de crédito. Quando não há liberação ou ocorre algum problema no pagamento, o assento escolhido volta a ser disponibilizado. Fato que faz com que

Até a última atualização, às 11h16 desta sexta-feira (3), restavam oito bilhetes no setor Platéia do Teatro Guararapes. Número que, por ser dinâmico, em decorrência do que foi dito anteriormente acerca do processo de compra, pode aumentar ou no outro extremo, zerar a qualquer momento.

Veja também

luto Maju Coutinho, Camila Queiroz e outros famosos se despedem de Glória Maria