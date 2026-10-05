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Música Maria Bethânia lança single triplo do show '60 anos de carreira', nesta quinta (8) Lançamento é primeiro teaser da gravação do show comemorativo dos 60 anos de carreira da artista

Um aperitivo da gravação do show comemorativo dos 60 anos de carreira de Maria Bethânia, feita há dez meses, chegará para o público às 21h de quinta-feira (8). O single com três músicas será disonibilizado pela gravadora Biscoito Fino nas plataformas de música.



As canções intergam o show estreado pela cantora em setembro de 2025 e captado em 17 e 18 de janeiro deste ano de 2026 em duas apresentações na casa Vivo Rio, na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Single triplo

As músicas escolhidas para o single triplo são o samba “Diz que fui por aí” (Zé Kétti e Hortênsio Rocha, 1964), a canção “Mares da Espanha” (Angela Ro Ro, 1979) e “Palavras de Rita” (2025), música inédita composta por Roberto de Carvalho a partir de texto de Rita Lee (1947 - 2023) endereçado pela artista a Bethânia.

Ao lado do samba “Vera Cruz” (Xande de Pilares e Paulo César Feital, 2025), já captado por Bethânia em estúdio em gravação apresentada em single editado em janeiro, “Palavras de Rita” apareceu como novidade do roteiro do show.

Os versos de Rita Lee – “Eu, hermafrodita / Da água respirei, a vida / No sangue que bebi, o soro / Nos ares explodi, em choro / Da gula que comi, a fome / Da fêmea que nasci, homem / Eu me transformei, em mim / Do Deus que duvidei, o sim / Das mortes que vivi, o além / Dos vícios que virei, refém / Dos bichos que sou, felina / Na velha que estou, menina”, que depois viraram música com assinatura de Roberto de Carvalho, em sintonia com o espírito do repertório de Bethânia.

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