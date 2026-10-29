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LANÇAMENTO

Maria Bethânia lança em novembro álbum ao vivo em celebração aos 60 anos de trajetória

Disco chega às plataformas digitais em 6 de novembro, enquanto o filme do espetáculo comemorativo será disponibilizado no YouTube quatro dias depois

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Maria Bethânia lança álbum do show comemorativo de 60 anos de carreira no dia 6 de novembroMaria Bethânia lança álbum do show comemorativo de 60 anos de carreira no dia 6 de novembro - Foto: Guilherme Nabhan/Divulgação

A voz e a presença de palco de Maria Bethânia, que atravessam seis décadas de música brasileira, ganharão um novo registro fonográfico em novembro.

O álbum que documenta o espetáculo em homenagem aos 60 anos de carreira da cantora será lançado no dia 6 de setembro, pela gravadora Biscoito Fino.

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Antes de o álbum chegar, uma amostra do trabalho já foi apresentada ao público, no último dia 8 de outubro: o single triplo com as canções “Diz que Fui por Aí” (Zé Kétti e Hortênsio Rocha), “Mares da Espanha” (Angela Ro Ro) e “Palavras de Rita” (Rita Lee e Roberto de Carvalho).

O audiovisual completo do show será lançado no dia 10 de novembro, no canal oficial da Biscoito Fino no YouTube.

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