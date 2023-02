A- A+

ADIADO Maria Bethânia remarca shows no Recife; confira as novas datas das apresentações Cantora alegou "motivos religiosos" para a mudança das datas, inicialmente previstas para 5 e 6 de abril

Os shows da cantora Maria Bethânia no Recife, que estavam previstos para os dias 5 e 6 de abril, no Teatro Guararapes, foram remarcados. As apresentações foram transferidas para 27 e 28 do mesmo mês.





Segundo o comunicado enviado pela organização do evento, a mudança ocorreu por motivos religiosos. As datas inicialmente divulgadas coincidem com o período da Semana Santa, que neste ano vai de 2 a 8 de abril.

Para quem já adquiriu os ingressos, não é necessário realizar a troca. As entradas compradas para o dia 5 valem para o dia 27, enquanto as do dia 6 serão automaticamente transferidas para 28 de abril.



Também será possível pedir o reembolso, para aqueles que não puderem alterar a data. A solicitação pode ser feita através do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da plataforma Sympla ou diretamente na bilheteria do Teatro Guararapes.

Veja também

bbb 23 Fred Nicácio acusa Bruna Griphao de agressão: "Deu um tapa na Amanda"