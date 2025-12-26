A- A+

DESPEDIDA Maria Bethânia se despede de Mãe Carmen do Gantois em publicação nas redes sociais Ialorixá foi uma das principais lideranças do candomblé no país e morreu aos 98 anos

Maria Bethânia prestou uma homenagem a Mãe Carmen de Oxaguian, ialorixá do Terreiro do Gantois, que morreu na madrugada desta sexta-feira, em Salvador, aos 98 anos. A cantora publicou uma mensagem em seu perfil no Instagram escrevendo “Profunda reverência” e marcando o perfil oficial do Ilé Ìyá Omi Àṣẹ Ìyámase, nome tradicional do terreiro.

A postagem foi acompanhada de uma imagem registrada em um show, em que Bethânia aparece no palco ao lado de Caetano Veloso, com a foto de Mãe Carmen projetada em um telão ao fundo.

Nos comentários fãs deixaram mensagens de despedida e reconhecimento à trajetória da líder religiosa. A relação de Maria Bethânia com o Terreiro do Gantois é histórica e remonta à sua ligação com o candomblé e com a tradição religiosa mantida pela casa, uma das mais antigas e respeitadas do país.

Mãe Carmen de Oxaguian estava à frente do Terreiro do Gantois desde 2002 e foi a quinta ialorixá da instituição, fundada em 1849. Filha mais nova de Maria Escolástica da Conceição Nazaré, a Mãe Menininha do Gantois, ela foi iniciada no candomblé ainda na infância, aos 7 anos, e dedicou a vida à preservação das tradições religiosas e culturais de matriz africana.

Estava internada havia duas semanas no Hospital Português, em Salvador, após apresentar complicações decorrentes de uma forte gripe. Nascida em 1926, completaria 99 anos na próxima segunda-feira, dia 29.

Além da atuação religiosa, Mãe Carmen teve papel social relevante na comunidade do Gantois, promovendo ações socioeducativas e iniciativas voltadas à preservação da memória do candomblé. Durante sua liderança, incentivou cursos de ritmos e toques, dança, bordados tradicionais e outras práticas culturais ligadas à herança africana.

Sua trajetória foi reconhecida por instituições nacionais e internacionais, como a Unesco, que lhe concedeu em 2010 a Medalha dos 5 Continentes ou da Diversidade Cultural, e pela Prefeitura de Salvador, que a homenageou em 2023 com a Comenda Maria Quitéria.

A importância de Mãe Carmen também foi celebrada no campo artístico. Em 2011, o sambista Nelson Rufino lançou a música “A Força do Gantois”, dedicada à ialorixá e ao simbolismo do terreiro.

