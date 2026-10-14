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ENTREVISTA Maria Bethânia é homenageada no programa Sem Censura, da TV Brasil, nesta sexta (16) Junto a apresentadora Cissa Guimarães, o episódio também conta com a presença do poeta Eucanaã Ferraz e do cantor e compositor Lenine

O programa Sem Censura recebe a cantora Maria Bethânia, nesta sexta-feira (16), às 16h. Com apresentação de Cissa Guimarães, a edição temática será transmitida na TV Brasil.

Junto a apresentadora, o episódio também conta com a presença na bancada do poeta Eucanaã Ferraz e do cantor e compositor Lenine, amigos de uma das vozes mais potentes da MPB. Entre eles, o bate-papo tem como debatedor o jornalista Muka.

A conversa acontece de forma descontraída e celebra a vida e a obra da cantora e compositora. Durante a entrevista exclusiva para o vespertino da emissora pública, Bethânia compartilhou sentimentos e memórias.

"Minha mãe era uma mulher muito sábia. Tinha serenidade diante da vida, dos acontecimentos e da palavra. Um olhar profundo e um entendimento, mas suave. Era uma pessoa inteira e muito elegante", lembra Bethânia sobre Dona Canô.

Homenagem

No ano em que a cantora baiana comemora seus 80 anos e mais de seis décadas de carreira, o programa abre alas para troca de recordações e compartilhamento de experiências que transformaram sua produção musical.

No primeiro bloco os convidados, Eucanaã Ferraz e Lenine, rememoram quando conheceram a artista e destacam o convívio e as parcerias que fizeram com a cantora e compositora.

Durante o bate-papo, Bethânia menciona como foi sua entrada no espetáculo "Opinião"e comemora a estima do irmão Caetano Veloso.

Sobre o programa

Com 41 anos no ar, a roda de conversa recebe artistas e profissionais de diversas áreas para discutir temas do momento de interesse social. O vespertino tem quadro fixo de debatedores que se revezam ao longo da semana.

Vencedor do Prêmio APCA de melhor programa de televisão em 2024 e finalista no ano passado, o Sem Censura conquistou, por duas vezes consecutivas, o reconhecimento com o Prêmio Melhores do Ano NaTelinha, na categoria Melhor Programa de Entrevistas nos anos de 2024 e 2025.

A apresentadora da roda de conversa lê e comenta as mensagens, enquanto os convidados respondem às perguntas enviadas. A interatividade está presente no Sem Censura com a hashtag #semcensura nas redes sociais. O público também pode participar pelo WhatsApp (21) 99903-5329.

Com transmissão de segunda a sexta, às 16h, o programa é exibido simultaneamente na telinha, no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. O conteúdo diário fica disponível em formato de podcast no Spotify. O Sem Censura ainda tem janela alternativa na programação da TV Brasil mais tarde, no mesmo dia, às 23h30.

SERVIÇO

Sem Censura

Quando: Segunda a sexta, às 16h, na TV Brasil

Onde: app TV Brasil Play e no canal do YouTube

Informações: @tvbrasil

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