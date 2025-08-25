Maria Bethânia e Gilda Midani se separam após oito anos de casamento, diz jornal
Mesmo com o fim da relação, cantora e estilista mantém a parceria profissional
Maria Bethânia, de 79 anos, e a estilista Gilda Midani, 65, não estão mais casadas. Segundo o jornal Extra, as duas colocaram um fim no relacionamento após oito anos de união.
Apesar do término, as artistas seguem trabalhando juntas e mantém uma relação cordial, trocando elogios publicamente. Gilda, inclusive, assina os figurinos da nova turnê de Bethânia, que celebra suas seis décadas na música.
Elas optaram por manter a discrição sobre a separação, evitando transformá-la em notícia. Essa mesma reserva marcou o romance, que teve início em 2017, mas só se tornou público em 2022. Na época, um vídeo em que as duas aparecem se beijando durante uma reunião familiar em Santo Amaro, na Bahia, viralizou.
Leia também
• Naomi Campbell fala sobre passado em comum com Cauã Reymond no "Domingão com Huck"
• Sucesso de filme anima Ney Matogrosso a repetir o show da turnê
• Mundo Bita faz estreia nacional do novo show, "Festa dos Bichos", no Recife
Gilda Midani é mãe de João Vicente de Castro, que integra o elenco da novela “Vale Tudo”. O ator é fruto do relacionamento da estilista com o jornalista Tarso de Castro, um dos fundadores do jornal "O Pasquim", que morreu em 1991, aos 49 anos.
Antes da relação com a irmã de Caetano Veloso, Gilda foi casado por mais de dez anos com o produtor musical André Midani, morto em 2019.