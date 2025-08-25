A- A+

FIM Maria Bethânia e Gilda Midani se separam após oito anos de casamento, diz jornal Mesmo com o fim da relação, cantora e estilista mantém a parceria profissional

Maria Bethânia, de 79 anos, e a estilista Gilda Midani, 65, não estão mais casadas. Segundo o jornal Extra, as duas colocaram um fim no relacionamento após oito anos de união.

Apesar do término, as artistas seguem trabalhando juntas e mantém uma relação cordial, trocando elogios publicamente. Gilda, inclusive, assina os figurinos da nova turnê de Bethânia, que celebra suas seis décadas na música.

Elas optaram por manter a discrição sobre a separação, evitando transformá-la em notícia. Essa mesma reserva marcou o romance, que teve início em 2017, mas só se tornou público em 2022. Na época, um vídeo em que as duas aparecem se beijando durante uma reunião familiar em Santo Amaro, na Bahia, viralizou.

Gilda Midani é mãe de João Vicente de Castro, que integra o elenco da novela “Vale Tudo”. O ator é fruto do relacionamento da estilista com o jornalista Tarso de Castro, um dos fundadores do jornal "O Pasquim", que morreu em 1991, aos 49 anos.



Antes da relação com a irmã de Caetano Veloso, Gilda foi casado por mais de dez anos com o produtor musical André Midani, morto em 2019.



Veja também