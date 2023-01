Maria Bethânia volta ao Recife e faz show na cidade em abril

A- A+

A cantora Maria Bethânia, um dos grandes ícones da música popular brasileira, volta a se apresentar no Recife no primeiro semestre deste ano. O show será no Teatro Guararapes, no dia 5 de abril, a partir das 21h.

No repertório, a baiana promete passear por grandes sucessos da sua carreira, como "Reconvexo", "Depois de ter você" e "Onde estará meu amor?". A venda dos ingressos para o show de Maria Bethânia começa nesta sexta-feira (27), às 10h, na bilheteria do teatro e através do Sympla.

Veja também

bbb 23 "Gemidão do BBB": brothers fazem brincadeira dentro da casa e divertem a web