FORRÓ Maria Carmem lança videoclipe da música "Leva Meu Som Com Você"; assista Cantora e compositora pernambucana é uma das atrações do São João de Caruaru

Maria Carmem acaba de lançar o videoclipe de “Leva Meu Som Com Você”. A música é uma das faixas do novo EP da cantora e compositora, “Eu Sou o Forró”, com previsão de lançamento para depois do São João.







Com 16 anos de carreira, a artista natural de Ouricuri, no Sertão de Pernambuco, já lançou 11 videoclipes e dois EPs. Com “Xote Gostozinho”, recebeu indicação ao Prêmio da Música de Pernambuco como Melhor Álbum de Forró.



“Maria Forrozeira”, “Eu Num Quero” e “Tem Que Ter Liga” são algumas das músicas já lançadas por Maria Carmen, que venceu o Prêmio da Música de Pernambuco na categoria Cultura Popular.



Neste São João, a artista é presença garantida na programação de Caruaru. Após apresentação no último dia 8, ele retornará ao palco Azulão no dia 20. Depois, no dia 28, ela cantará no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, dentro do projeto Forró Gigante.





