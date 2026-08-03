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Cultura+ Maria Eduarda de Carvalho explica por que é PCD e revela condição congênita Atriz faz desabafo inédito após assistir a espetáculo em São Paulo, reflete sobre aceitação do próprio corpo e surpreende seguidores

A atriz Maria Eduarda de Carvalho usou as redes sociais para compartilhar, pela primeira vez, um aspecto pouco conhecido de sua história pessoal. Em vídeo publicado após assistir ao espetáculo "Meu corpo está aqui", em cartaz em São Paulo, ela contou que nasceu com uma má-formação na retina e explicou por que é considerada uma pessoa com deficiência (PCD).

Logo no início do relato, a artista revelou que nunca havia abordado o assunto publicamente. "Eu sou PCD. Nunca falei sobre isso publicamente, mas eu nasci com uma má-formação na retina que faz com que eu seja quase cega de um dos olhos. E durante boa parte da minha vida, eu só consegui enxergar aquilo que me faltava, tudo aquilo que eu perdia por não ter uma visão 'perfeita'", afirmou.

A publicação repercutiu entre seguidores. Na sequência do vídeo, Maria Eduarda explicou que a experiência de assistir à peça provocou uma reflexão sobre a forma como passou a enxergar o próprio corpo e sua deficiência ao longo dos anos.

"Semana passada eu assisti ao excelente espetáculo 'Meu corpo está aqui', da Julia Spadaccini, que está em cartaz em São Paulo, e saí de lá pensando no que significa essa coisas de aprender a habitar o próprio corpo. Nessa ideia de perfeição, que a gente insiste em carregar. Aí eu me dei conta de que meu corpo nunca foi um erro a ser corrigido. Ele é o lugar de onde eu vejo o mundo", disse.

Ao encerrar o depoimento, a atriz afirmou que passou a ressignificar a condição com a qual nasceu e destacou como ela influenciou sua trajetória artística. "Hoje eu gosto de pensar que esse olho também me ofertou uma possibilidade muito singular de ver a vida. Sem ele talvez eu nem tivesse me tornado artista", conclui

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