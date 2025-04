Maria Eduarda de Carvalho fala sobre transtornos e transformações de Teresa de "Garota do Momento"

A- A+

Maria Eduarda de Carvalho é fã de novelas de época.

Seja pelo fato de se transportar para outro tempo ou pelo processo mais minucioso da construção de personagens, ela acaba por olhar um convite com mais carinho quando se trata de produções ambientadas no passado, como é o caso de “Garota do Momento”, quinta produção do tipo que ela participa.

“Fazer novela já é bem complexo devido ao volume de trabalho. Quando é de época, tudo fica ainda mais difícil. Eu amo, mas sei que exige uma entrega maior porque o trabalho começa mais cedo também, com as aulas de História, de costumes, a adaptação ao figurino”, avalia a intérprete da certinha Teresa.



A personagem é mãe da jovem Eugênia e casada no início da trama com o intrépido apresentador Alfredo Honório, papéis de Klara Castanho e Eduardo Sterblitch.



Teresa é uma típica dona de casa dos anos 1950 que decide romper com as convenções da época para tentar retomar as rédeas de seu próprio caminho.



“Teresa estava presa a esse molde pré-fabricado, que junta tudo o que se espera de uma mulher naquele momento histórico. Só que o grande barato dessa novela é realmente olhar para essas situações de maneira mais atualizada e a personagem vai explorando novas posturas diante do que se apresenta”, conta.



Na trama de Alessandra Poggi, a dona de casa é conhecida por sua exacerbada mania de limpeza, fixação que acaba por atrapalhar o convívio com a família e amigos.



A verdade é que ela vive com culpa por causa de um acidente doméstico que deixou a filha com uma queimadura no braço. Esse episódio desencadeou a obsessão por limpeza e controle.



“O desenho da personagem foi muito bem elaborado ao longo da trama. De início essa obsessão foi mostrada de forma mais leve, cheia de humor, o que atraiu o carinho do público. Aos poucos, entretanto, as cenas foram mostrando o sofrimento e a origem desse transtorno”, conta.



Sendo a maternidade e suas complexidades um tema que sempre mexe com a atriz, ela assume que tem se emocionado bastante nas sequências divididas com Klara e, invariavelmente, a emoção acaba chegando em casa também, onde ela tem mantém uma relação de parceria e aprendizado com Luiza, sua filha de 14 anos.



“Na novela ou em casa, ser mãe de uma adolescente não é brincadeira. É uma fase de muitos questionamentos. De vez em quando, me dá vontade de dar uma volta e só voltar alguns anos depois”, brinca, entre risos.



Aliás, é no sorriso que se baseia os bastidores de seu núcleo em “Garota do Momento”.



Além da ótima sintonia com Klara e do reencontro com Sterblitch, com quem Maria Eduarda já havia feito par romântico em “Éramos Seis”, de 2019, as cenas da trupe ainda ganharam o humor potente de Flávia Reis, que vive Jacira, a empregada da família.



“Comemorei tanto com o Edu quando a gente soube que iria trabalhar junto novamente. E, ao longo dos meses, esse núcleo foi ganhando mais gente, expandindo seu humor de forma muito peculiar. Tem dias que a gente leva bronca da direção porque não para de dar risada”, entrega.



Com a novela ganhando 18 capítulos extras, Teresa agora também enveredou por uma trama policial ao lado da amiga Clarice, de Carol Castro.



A dupla quer fazer justiça contra todas as maldades provocadas por Maristela e Juliano Alencar, vilões de Lília Cabral e Fábio Assunção. “Adoro essa história com ares de ficção científica. É um trabalho muito vitorioso e feito de grandes encontros e cenas”, valoriza.



Natural do Rio de Janeiro, desde criança que Maria Eduarda ouvia que levava jeito para a carreira artística.



“Minha mãe sempre falou que eu deveria ser atriz. Nada ligado a qualquer tipo de talento precoce, mas apenas pela minha personalidade meio dramática”, lembra, às gargalhadas.



De tanto ouvir as reclamações maternas, a menina tímida, que sempre se achou diferente por ser ruiva, resolveu investir nas Artes Cênicas.



Aos 13 anos entrou no Tablado – famoso curso de Teatro carioca, fundado por Maria Clara Machado – e descobriu o prazer pelos palcos.



Depois de muitas peças amadoras, Maria caiu nas graças de uma produtora da Globo, que a chamou para fazer parte do elenco de apoio da temporada 2000 de “Malhação”.



Após muitas pontas e participações, o primeiro papel fixo em novelas só veio em 2007, como a Secretária Odete em “Paraíso Tropical”.



A partir daí, a carreira na tevê deslanchou e Maria Eduarda emendou papéis de destaque em tramas como “A Vida da Gente”, “Lado a Lado”, “Sete Vidas” e “Tempo de Amar”, entre outras.



“Demorou um pouco, mas encontrei meu lugar na tevê. Amo fazer novelas e fico feliz em participar de uma produção como ‘Garota do Momento’, que reforça o poder dos folhetins. Ainda não acabou, mas já estou com saudades”, ressalta.

“Garota do Momento” – Globo – de segunda a sábado, às 18h20.

