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CINEMA Olívia Torres viverá Maria Eugênia, viúva de Cássia Eller, em cinebiografia da cantora Atriz escolhida para o papel integrou o elenco do filme "Ainda Estou Aqui"

A cinebiografia de Cássia Eller começa a ser filmada em outubro. Depois de anunciar Luísa Arraes como protagonista, a equipe envolvida no filme divulgou que interpretará Maria Eugênia, viúva da cantora.

Companheira de Cássia por mais de 14 anos, Maria Eugênia será vivida por Olívia Torres. Entre outros trabalhos, a atriz esteve no elenco de “Ainda Estou Aqui”, filme brasileiro vencedor do Oscar.

“Cássia - O Filme” vai levar aos cinemas a trajetória de um dos grandes ícones do rock brasileiro. A trama deve retratar a ascensão da artista, revelando os bastidores de sua vida. Segundo a sinopse oficial, a forma como ela equilibrava a intensidade da fama com a sua essência reservada e o amor pela família é o foco do filme.

Com roteiro assinado por Bia Crespo e Fernando Bonassi, e diretor de Diego Freitas, o longa-metragem é produzido pela Migdal Filmes, em coprodução com H2O Produções e Diadorim Ideias, com distribuição da H2O Films. A data de estreia ainda não foi revelada.

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