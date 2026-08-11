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CINEMA Maria Fernanda Cândido vai protagonizar "Objetos Perdidos", de Luiz Fernando Carvalho O diretor define a produção como uma espécie de "ficção química", em diálogo com a ficção científica

Maria Fernanda Cândido vai estrelar "Objetos Perdidos", novo filme do diretor brasileiro Luiz Fernando Carvalho. A produção já está em andamento e é descrita como uma fábula distópica contemporânea. O elenco também reúne o ator de teatro André Frateschi, a estreante Marcela Vivan Russo e o francês Maurice Durozier.

A informação foi divulgada com exclusividade pela Variety o projeto marca uma nova parceria entre Cândido e Carvalho, três anos depois de os dois trabalharem juntos em "A Paixão Segundo G.H.", adaptação do romance homônimo de Clarice Lispector que passou pelo Festival de Roterdã.

A sinopse oficial descreve o filme como uma história de amor ambientada em um cenário urbano deserto, com ruas e túneis vazios e semáforos que continuam funcionando sem propósito. Em um tempo ainda não nomeado, a relação de um homem e uma mulher chega ao fim durante a madrugada, em meio a um apagão. O planeta volta a ser povoado, e os dois passam a vagar por fragmentos do mundo real enquanto tentam reconstruir suas vidas depois da intensa experiência da paixão. Nesse percurso, também se perguntam se o encontro entre eles de fato aconteceu ou se foram apenas figuras criadas pela imaginação um do outro.

Carvalho define a produção como uma espécie de "ficção química", em diálogo com a ficção científica. A ideia, segundo o diretor, está relacionada ao amor como uma força tão intensa que nem sempre é possível distinguir uma experiência vivida da imaginação provocada pela própria química de uma relação. Ainda não há previsão de estreia para o longa.

Para Maria Fernanda, o novo filme representa a continuidade de uma parceria criativa que já dura 24 anos. Ela descreve "Objetos Perdidos" como uma fábula de encantamento e afirma que voltar a trabalhar com Carvalho é uma experiência de grande importância artística.

A nova produção chega em um momento de projeção internacional para a artista. No ano passado, ela ganhou destaque fora do Brasil por sua participação em "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, filme indicado ao Oscar. Maria Fernanda também integrou produções estrangeiras como "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" e "O Traidor", de Marco Bellocchio.

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